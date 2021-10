Gobierno uruguayo crea plan para erradicar el analfabetismo de las cárceles

Montevideo, 19 oct (EFE).- Las 'alarmantes' cifras de reclusos que no saben leer ni escribir impulsaron al Gobierno uruguayo a crear un plan educativo que pretende erradicar el analfabetismo y disminuir la reincidencia en la población carcelaria del país.

Así lo anunciaron las autoridades uruguayas durante la presentación, este martes, de la ruta de trabajo hacia un Plan Nacional de Educación en Cárceles, que contó con la participación de los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Educación y Cultura, Pablo da Silveira.

Según remarcó Da Silveira, la iniciativa, que surgió a raíz de conversaciones entre diversos actores del sistema carcelario, tiene su base jurídica en un artículo de la última Ley de Presupuesto, promulgada en 2020, y busca darle un marco de 'planificación estratégica' a los esfuerzos preexistentes.

Si bien destacó que ya hay 'una cantidad muy grande de recursos y gente comprometida' con los planes educativos que se desarrollan en las cárceles del país, el ministro dijo que hacía falta un 'entramado' interinstitucional.

Heber, en tanto, apuntó a la prensa que solo 4.000 de los 14.000 reclusos dentro del sistema penitenciario uruguayo reciben hoy educación formal o informal y recalcó así la importancia de que los esfuerzos se multipliquen.

'La herramienta de la educación es, quizás, lo más importante para que una persona que se ha desviado de su rumbo pueda reinsertarse en la sociedad una vez que esté liberado; si no, va a seguir en el círculo vicioso del crimen y eso es lo que pretendemos erradicar', subrayó.

En esa misma línea, el director de Educación, Gonzalo Baroni, dijo que las cifras de analfabetismo dentro de las prisiones son 'alarmantes', en tanto un 11 % de los reclusos dijo no saber escribir, un 6 % no saber leer y un 23,5 % no haber finalizado la Primaria cuando desde 2008 la educación hasta enseñanza media es obligatoria en Uruguay.

'(El recluso) ya debería haber transcurrido en ese proceso y lo que vamos a hacer (mediante el plan) es incentivar para que los mecanismos educativos existentes estén llegando a los distintos módulos (carcelarios) del país', concluyó. EFE

