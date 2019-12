Godín: 'No espero a un Barcelona relajado'

Roma, 9 dic (EFE).- El uruguayo Diego Godín, defensa del Inter de Milán, aseguró este lunes que espera un partido de mucho sufrimiento este martes contra el Barcelona en la Liga de Campeones, pese a que los hombres del técnico Ernesto Valverde lo encaren ya matemáticamente clasificados a octavos como primeros.

'El hecho de que el Barcelona ya sea primero no nos da tranquilidad. Es un equipo muy bueno, uno de los mejores del mundo. Un equipo que quiere ganarlo todo. No espero a un Barcelona relajado, esperamos los mejor de ellos y luego veremos en el campo cómo irá', afirmó Godín en la rueda de prensa de la víspera.

El uruguayo es uno de los pilares de la defensa del técnico Antonio Conte y liderará a un Inter que necesita ganar, o al menos sumar el mismo resultado que el Borussia Dortmund contra el Slavia Praga, para clasificarse para los octavos de final de la Copa de Europa.

'Nuestro objetivo es ganar el partido, no pensamos en más allá. Es el partido más importante y seguro que nos va a hacer crecer. Jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo y encaramos el partido con entusiasmo, con esta ilusión que tenemos', afirmó Godín.

'Esto depende de nosotros. Nos mediremos contra un grandísimo club, pero nosotros pensamos en la ilusión de jugar en San Siro. Esperamos conseguir un resultado positivo y lo vamos a dejar todo en el campo', añadió.

También destacó la exigencia del grupo en el que quedó encuadrado el Inter, con el Borussia y el Slavia Praga además del Barcelona: 'Es un grupo que no es fácil. También el Dortmund está acostumbrado a jugar la 'Champions''.

El veterano defensa uruguayo ya se midió en muchas ocasiones con el Barcelona cuando vestía la camiseta del Atlético Madrid y reconoció que el partido que recuerda con más alegría es el de 2014 en el Camp Nou, cuando conquistó allí la Liga española.

'El partido que me acuerdo con más alegría es el que ganamos la Liga en el Camp Nou. Obviamente fue el mejor partido porque ganamos el campeonato con un gol mío. Luego jugamos muchas otras veces. Ellos son un equipo difícil de encarar, sabemos que nos hará sufrir, pero estamos listos', dijo.

'La concentración tiene que ser alta este martes, porque el Barcelona es un equipo que te puede hacer daño en cualquier momento', prosiguió.

Godín, que cuando dio la rueda de prensa no conocía la ausencia de Leo Messi de la convocatoria azulgrana, indicó, no obstante que su equipo se debe centrar en todo el conjunto que dirige Ernesto Valverde, no en un individualidad.

'Trataremos de hacerles daño, de darlo todo. Trataremos de minimizar sus calidades y agredirles', concluyó.

En su comparecencia, Godín recibió muchas preguntas sobre el Atlético Madrid, que busca este miércoles el pase a los octavos de final contra el Lokomotiv Moscú, y el momento que vive su exentrenador, el argentino Diego Pablo Simeone.

'Honestamente estoy aquí para hablar del partido de este martes (Inter-Barcelona). Ellos saben mi cariño para el Atlético y les deseo lo mejor. Pero no me toca a mí comentar al Atlético o al Cholo Simeone', dijo.

Se detuvo un poco más sobre el francés del Barcelona Antoine Griezmann, con el que compartió el vestuario del Atlético Madrid y con el que se verá las caras este martes en San Siro.

'Antoine decidió ir al Barcelona, es parte del juego y de nuestro trabajo. Lo que vivió en el Wanda Metropolitano (cuando fue pitado por sus exaficionados) es algo normal. Cuando un equipo ama a un jugador y este se va, la gente puede no recibirte muy bien', considero.

'Estoy seguro de que Antoine lo entiende, lo hemos hablado también. Creo que la gente del Atlético le recordará con cariño por todo lo que hizo por el club y su historia', agregó. EFE