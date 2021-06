Godoy: Ir a Tokio es sueño hecho realidad, representaré también a mi familia

Madrid, 16 jun (EFE).- La tritleta barcelonesa Anna Godoy, que debutará en unos Juegos, declaró a EFE este miércoles que ir a los de Tokio 'es un sueño hecho realidad' que le produce una sensación de 'mucho orgullo', porque, además, será la primera olímpica de una familia de deportistas en la que su padre, Paco -apodado 'el Tiburón'-, fue uno de los pioneros de este deporte en España; y su hermano mayor, Cesc, también ha sido numerosas veces internacional.

'Estoy súper orgullosa de poder ser yo la primera que vaya a unos Juegos Olímpicos; porque también iré un poco en representación de ellos dos', explicó a Efe este miércoles, en la sede del Comité Olímpico Español (COE), Anna Godoy, en el marco de la presentación del equipo del deporte que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie que competirá el mes que viene en la cita olímpica de la capital japonesa.

'Estoy muy motivada, con muchas ganas de que llegue ese día', comentó la campeona catalana, que explicó cómo vivió el año de aplazamiento de los Juegos, a causa de la pandemia del covid-19.

'Como todos al principio, supongo, porque no sabíamos qué iba a pasar; pero luego me lo tomé con calma, entrenando; y pensando que un año más me daba la opción de ser mejor triatleta', declaró a Efe Anna Godoy.

'Ahora me queda un mes de duros entrenamientos en los Pirineos (en la Cerdenya). Puede que quizá sea el mes más duro, en cuanto a entrenamientos, de mi vida; pero soy consciente de todo lo que llevo en estos meses, con mucha motivación y con ganas', dijo.

'Ir a unos Juegos Olímpicos es un sueño hecho realidad', apuntó.

'La de Tokio va a ser una carrera muy dura. Nunca he competido en esas condiciones', indicó a Efe la barcelonesa, en referencia al calor y la humedad que se encontrará a finales de julio en la capital del Japón.

'Es difícil decir un puesto', comentó, al ser preguntada con cuál se marcharía satisfecha de Tokio. 'Pero me iré contenta si lo he dado todo', precisó.

'Y también me iré contenta si en el relevo (mixto, disciplina que debuta en unos Juegos) lo he dado todo y he hecho una buena posta', manifestó a Efe Anna Godoy este miércoles en la madrileña sede del COE.