Gomes: 'Jugamos contra un equipo bien organizado, pero sabemos qué hacer'

Almería, 15 ago (EFE).- El portugués José Gomes, entrenador del Almería, se refirió en la tarde de este sábado a la vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso que disputará el domingo ante el Girona y dijo que se miden a 'un equipo bien organizado' pero que saben 'qué hacer'.

'Los jugadores están muy confiados y plenamente convencidos de que vamos a hacer un partido como tiene que ser, un partido que traiga de nuevo la ilusión a Almería, que vamos a ascender', apuntó el portugués sobre la visita al Estadio de los Juegos Mediterráneos del Girona, que trae una renta de 1-0 del partido de ida disputado el pasado jueves.

El técnico del conjunto andaluz señaló en declaraciones facilitadas por el club que la cita 'tiene todo para ser un gran partido de fútbol', pero que espera que el resultado favorezca al Almería.

'No creo que el Girona vaya a cambiar ahora su forma de jugar. Ha salido muy bien en el último partido, aunque no crearan peligro, pero está dentro de su fútbol normal. Es un equipo muy fuerte defendiendo, no se complica en la fase de construcción', argumentó.

El preparador luso afirmó del rival que 'si le aprietan utiliza el balón en largo y siempre buscando espacio para su punta' y que cree que 'eso lo van a seguir haciendo'.

'Nos compete a nosotros ahora dificultarle la vida. Jugamos en nuestra casa, tenemos que salir con una actitud fuerte, sí o sí, y ya está', resaltó.

José Gomes no puso excusas por el hecho de volver a jugar otra vez cada tres días y confió en recuperar 'a alguno de los jugadores que están fuera' porque 'si hay más soluciones mejor', dijo. EFE

