Gómez Noya: 'Claro que se puede ser campeón olímpico a los 37 años'

Adrian R. Huber

Pontevedra, 11 oct (EFE).- El español Javier Gómez Noya, único pentacampeón del mundo de la historia del triatlón y medallista de plata en los Juegos de Londres 2012, apuntará el año que viene, en Tokio, a ponerle el que podría ser el broche de oro a su ya de por sí brillantísima carrera: el título olímpico.

En una entrevista con la Agencia EFE que tuvo lugar este viernes en Pontevedra, donde este fin de semana disputará la primera edición del ProTour, el astro gallego -asimismo cuádruple campeón de Europa y Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2016- analiza la temporada que está a punto de acabar y explica cómo afronta el futuro.

Pregunta: Volvió a la distancia olímpica para probarse y acabó tercero el Mundial, en el que capturó su undécima medalla en esos campeonatos. ¿Cómo valora esta temporada que está a punto de acabar?

Respuesta: Es una temporada en la que he hecho un poco de todo y lo he pasado bien. He hecho larga distancia, media distancia y corta. En mi regreso a la corta, que era lo que me interesaba, especialmente las pruebas de distancia olímpica, he estado bien.

He hecho podio en dos de ellas y un cuarto puesto en otra. Eso me ha servido para acabar tercero en el Mundial, que siempre es un buen resultado. Pero sobre todo estoy contento con las sensaciones en mi vuelta a distancia olímpica.

Además, haber ganado el Mundial de larga distancia, aquí en Pontevedra, fue muy bonito. Fue una victoria muy importante para mí, en casa. También hubo otras pruebas en las que me noté bien, aunque el final de la temporada se me complicó algo por un par de caídas; pero estoy contento, porque me vi competitivo. Y, sobre todo, lo que espero es haber asegurado mi clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio y poder centrarme en eso a tope el año que viene.

P: Precisamente por haber hecho tanto y tan variado, con 36 años, ¿no acaba muy cansado esta temporada?

R: Hubo un momento que sí que estuve cansado, porque quizá con las dos caídas que tuve intenté entrenar al mismo nivel y el cuerpo no recuperaba igual. No estuve muy fino ni en la Final (del Mundial, en Lausana, Suiza, el pasado 31 agosto), ni en el Mundial 70.3 (de Medio Ironman, en la localidad gala de Niza, una semana después). Luego descansé un poco y ahora noto que estoy yendo para arriba. Me noto casi mejor ahora que hace un mes. Aún así, es importante descansar y desconectar, porque el año que viene va a ser muy exigente, a todos los niveles.

P: Con buen criterio, porque se estaban jugando el Mundial, los tres 'primeros espadas' españoles (sus compatriotas Mario Mola y Fernando Alarza fueron segundo y cuarto, respectivamente) no compitieron en la prueba test de Tokio, hace mes y medio. ¿Qué referencias tiene, no obstante, de la prueba olímpica del año próximo?

R: Efectivamente, nos estábamos jugando el Mundial, tanto nosotros como (el francés) Vincent Luis, que fue el ganador final; y que tampoco la hizo. Por eso no fuimos.

Parece una prueba con un circuito algo técnico, pero tampoco demasiado complicado en cuanto a orografía. Es bastante llano, no tiene mucha historia. Pero creo que el calor y la humedad puede marcar el desarrollo de la prueba y convertirla en una carrera pesada y bastante lenta.

Va a ser importante adaptarse al calor, aparte de luchar contra los mejores del mundo. Pero la climatología creo que va a ser importante, sin duda.

P: Antes, en el Mundial, se 'peleaba' con los hermanos (ingleses Alistair y Jonathan) Brownlee. Ahora, ha sido un campeonato con muchas más alternativas. ¿Notó mucho la diferencia?

R: Hoy en día el Mundial está muy abierto. Y eso quiere decir que los Juegos Olímpicos van a estar muy abiertos, también.

Ha habido unas quince personas diferentes sumando a todos los que subieron al podio en las distintas pruebas, salen quince, o así. Y cualquiera de esos, teniendo el día, podría ganar en los Juegos.

A priori los Juegos de Tokio se presentan más abiertos que otras veces.

P: Usted tendrá 37 años cuando se disputen los Juegos de Tokio. ¿Se puede ser campeón olímpico a los 37?

R: Claro que se puede ser campeón olímpico con 37. No sería el primero, aunque en el triatlón sí, porque es un deporte relativamente joven. Pero hay ganadores de la Vuelta a España o campeones del mundo de ciclismo con 38 o 40 años.

Lo importante es encontrarse bien y hacer los tiempos que tienes que hacer en los entrenamientos. Luego la edad, al menos de momento, no me parece un factor limitante. Aunque llegará un momento en el que lo sea, sin duda (ríe).

P: ¿Qué hace un deportista que no para de entrenarse y de competir cuando coge vacaciones?

R: Estar tranquilo y no hacer deporte. Aunque, inconscientemente, estás pensando en la siguiente temporada y en planificar cosas. Pero es algo que no me molesta.

Lo principal es que el cuerpo oxigene un poco; dejar que las piernas recuperen y hacer un poco lo que te apetece. Incluso comer más lo que te apetezca. Sobre todo 'desestresar' la mente de las exigencias de la competición. EFE