Gómez Noya: 'Me gustaría hacer el Dakar como copiloto de Raña'

Madrid, 29 abr (EFE).- Javier Gómez Noya, pentacampeón del mundo de triatlón, bromeó con la posibilidad de competir como copiloto en el rally Dakar con Iván Raña, su amigo desde hace casi dos décadas con el que ya compartió coche 'muchas veces por las carreteras de Santiago'.

Raña, campeón del mundo de triatlón en 2002 y doble ganador de diploma olímpico en Sydney 2000 y Pekín 2008, ha competido en algunas ocasiones en pruebas de rallys y tiene experiencia sentado al volante de coches de carreras.

'Me gustaría hacer el Dakar como copiloto de Raña. Ya he sido copiloto no oficial de él en carreteras de Santiago. Tengo total confianza, aunque creo que se debería buscar un mejor copiloto', bromeó Noya, durante una charla con Raña en el Instagram Live de 226ers.

Gómez Noya está pasando el confinamiento en Pontevedra. Los días primeros días de encierro empezó 'fuerte' a entrenar, pero después se preguntó: '¿Qué estamos preparando?. Cuando entendí la situación me lo tomé con calma y bajé el entrenamiento'.

'Posiblemente hasta final de año, octubre o noviembre, no habrá nada interesante. No podemos machacarnos a muerte sin carreras. Es inteligente levantar el pie ahora para cuando podamos salir bien', confesó.

Noya reconoció que Iván Raña, también gallego y nacido en Ordes, en la provincia de La Coruña, fue una referencia para él en sus inicios.

'Cuando empezaba y no tenía mucha idea me fijé en Iván. Hacíamos las cosas con cierto orden y sentido, pero me valió mucho tenerle cerca', comentó.

Por último, Gómez Noya fue tajante al hablar del Mundial de Ironman en Hawai. 'No creo que haya. Demasiada gente de fuera para acoger una prueba así'. EFE

1011041