Gómez Noya, Mola y Alarza liderarán a España en el Europeo de Tartu

Adrian R. Huber

Madrid, 21 jul (EFE).- Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de triatlón; Mario Mola -triple campeón y séptuple medallista en mundiales- y Fernando Alarza -bronce intercontinental en 2016 y subcampeón de Europa en 2018- liderarán el equipo español que disputará el Europeo de Tartu (Estonia) el próximo 28 de agosto.

Gómez Noya, asimismo plata olímpica en los Juegos de Londres 2012 y que buscará el broche de oro a su sobresaliente carrera en los de Tokio (aplazados a 2021, a causa de la pandemia del covid-19) aspira a capturar su quinto título; al que optarán también Alarza y Mola, el último en confirmar su presencia en el Europeo, según informó a EFE este martes el seleccionador español, Iñaki Arenal.

Los tres deportistas estelares de la federación que preside el extremeño José Hidalgo -que será reelegido, al no tener oposición, el próximo día 29- sólo se vieron superados en el último Mundial por el francés Vincent Luis. En un campeonato -que a diferencia del Europeo se resuelve en varias etapas y no en una sola jornada- en el que el balear Mola capturó plata, el gallego Gómez Noya (once veces medallista) el bronce; y el talaverano Alarza acabó cuarto.

Javi, de 37 años, Premio Princesa de Asturias de los Deportes hace cuatro, sumaría, si gana de nuevo en Tartu, su quinto oro europeo, después de los logrados en Copenhague, la capital danesa, en 2007; en Holten (Holanda), en 2009; en Eilat (Israel), en 2012; y en Lisboa, capital de Portugal, en 2016. Trofeos a los que añade la plata capturada en 2010 en Athlone (Irlanda).

Alarza, de 29 -plata en Glasgow (Escocia, Reino Unido) hace dos años, tras una sensacional remontada-, optará a su segunda medalla en un Europeo. Al igual que Mola, de 30, que en 2013 se colgó al pecho el bronce en los campeonatos de Alanya (Turquía).

El vigués Antonio Serrat y el valenciano Roberto Sánchez Mantecón -que el año pasado se proclamó campeón del mundo sub'23 en Lausana (Suiza)- completarán el equipo masculino español, según informó a Efe el seleccionador español, en la primera prueba importante en el plano internacional programada desde que estallase la pandemia.

Los rebrotes del covid-19 han provocado, en el ámbito nacional, la suspensión los campeonatos de España de triatlón cross y de duatlón cross previstos para el próximo fin de semana en Almazán (Soria). Y en el internacional, la prueba del Mundial de Hamburgo (Alemania) -prevista inicialmente para julio y aplazada al 6 de septiembre-, quedó definitivamente cancelada el lunes.

De ahí que la barcelonesa Anna Godoy, que pretendía competir en Alemania y que si nada se tuerce debutará en unos Juegos en Tokio -los puntos para el ránking mundial y el olímpico están 'congelados' desde marzo hasta el año próximo-, también decidiese a última hora su participación en el europeo de Estonia.

En el que también representarán a España la pacense Miriam Casillas -que será olímpica por segunda vez en la capital japonesa-, la gerundense Carolina Routier -al igual que la anterior, olímpica en los Juegos de Rio de Janeiro 2016 (Brasil); y la barcelonesa Sara Pérez, olímpica en natación en los Juegos de Atenas 2004.

Asimismo competirán en el Europeo de Estonia la balear Xisca Tous y la ilicitana Tamara Gómez, según confirmó Iñaki Arenal, que durante los últimos ocho años, los que lleva como seleccionador, sólo el pasado dejó de ganar con España el Mundial masculino; en el que, salvo en una ocasión, siempre ha habido dos españoles en el podio final.

'El equipo español quiere competir. Pero, obviamente, estamos a expensas de las condiciones sanitarias; y competiremos donde se pueda', manifestó a Efe el seleccionador español de triatlón, en relación con la elite del triatlón hispano.

'De momento todo el mundo está bien; entrenando, cuidándose y esperando', recalcó Arenal. EFE