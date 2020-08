Gómez Noya: 'No me parece un Mundial justo; no tengo claro aún si iré o no'

Madrid, 26 ago (EFE).- El español Javier Gómez Noya, único quíntuple campeón del mundo de la historia del triatlón, declaró a EFE este miércoles que 'no' le parece 'justo' que el Mundial se decida en un sólo día -el 5 de septiembre, en Hamburgo (Alemania)- en una prueba sprint y que no tiene 'claro aún si' irá 'o no'.

'Sinceramente, no estoy seguro. Tendré que decidirlo entre hoy y mañana, porque no tenía pensado ir a esa prueba del Mundial. Y no me parece tampoco lo correcto, lo que ha hecho la ITU (Federación Internacional de Triatlón). Me parece bien que se hagan carreras; pero para hacer un Mundial tienes que asegurar que la gente pueda competir en igualdad de condiciones. Y, ahora mismo, hay países que incluso no pueden ni siquiera viajar a Hamburgo. No me parece justo', explicó en conversación telefónica con Efe el astro gallego, asimismo plata olímpica en los Juegos de Londres 2012 y cuádruple campeón de Europa.

El Mundial se decidió por última vez en una sola prueba en 2008, precisamente cuando 'Javi', nacido hace 37 años Basilea (Suiza) y afincado desde pequeño en Ferrol (Coruña), logró su primer título -en Vancouver (Canadá)-, al que añadiría cuatro más (2010, 2013, 2014 y 2015), ya en el formato actual, por etapas. Un formato que, debido a la pandemia del covid-19, la ITU decidió modificar, por lo que el martes anunció que el campeonato se decidiría en una sola carrera y en distancia sprint, la mitad de la distancia olímpica, es decir: 750 metros a nado, veinte kilómetros en bici y cinco más de carrera a pie.

'No tengo claro todavía lo que voy a hacer, pero a día de hoy no estoy inscrito, porque no tenía previsto correr esa prueba de Hamburgo. Y que ahora lo hagan Mundial y a una distancia que no es la estándar, que sería la olímpica (1.500 metros a nado, cuarenta kilómetros en bici y diez más de carrera), para hacer el Mundial en un día, me parece una cosa un poco extraña', explicó a Efe el quíntuple campeón del mundo de triatlón. EFE