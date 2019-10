Gómez Noya: 'Nunca competí en condiciones tan duras de humedad y calor'

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- Javier Gómez Noya, vencedor del Ironman de Malasia, no dudó en afirmar que han sido 'las condiciones más duras de calor y humedad' en las que ha competido en 'toda' su vida.

'Se esperaba lluvia con lo que se iba a haber refrescado algo el ambiente pero resulta que ha hecho sol todo el día. Pero lo importante es haber logrado el objetivo. La clave ha sido poder cumplir lo previsto en cuanto a ritmo, hidratación y nutrición', dijo el triatleta español en declaraciones remitidas.

Gómez Noya hizo un repaso a la prueba afirmando que 'cuando me cogió Koutny', en el segmento ciclista, 'vi que su ritmo era muy fuerte y me podría reventar si me empeñaba en seguirle; por algo él en Hawái había hecho uno de los mejores parciales en bici y me acabó metiendo diez minutos'.

'En el maratón también he ido bebiendo y comiendo continuamente, sin salir a lo loco para pillarle pronto. Hacia el km 15 ya le había recuperado unos 5 minutos, la mitad de la diferencia, con lo que me bastaba mantener ese ritmo. Con ello le alcancé hacia el 27, no pudo seguirme y así pude relajarme algo sabedor de que le iba dejando atrás y de que al tercero también le iba metiendo tiempo' añadió el atleta nacido en Basilea (Suiza).

De ahí hasta el final, Gómez Noya pudo relajarse un poco, 'aunque sin perder mucho ritmo'. 'He sufrido mucho y he llegado fundido, pero estoy súper contento porque ha salido todo bien teniendo en cuenta las pocas sesiones específicas de larga distancia en bici y a pie que he hecho tras decidir con tan poco tiempo participar aquí'.

'Además la felicidad es doble por la victoria y la plaza para Hawái 2020. Este ironman me va a servir de gran experiencia para poder afrontar otros en estas condiciones de calor y humedad”. concluyó Javier Gómez Noya. EFE