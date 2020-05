Gómez Noya y Carolina Marín mantienen vivo 'el sueño olímpico'

Madrid, 8 may (EFE).- Javier Gómez Noya, cinco veces campeón del mundo de triatlón, y Carolina Marín, campeona olímpica en 2016 en bádminton, ambos embajadores de 123 a Correr de Banco Santander, mantuvieron un encuentro telemático con periodistas y aficionados en el que aseguraron que mantienen vivo 'el sueño olímpico'.

Durante estas semanas de confinamiento por la pandemia de COVID-19, ambos deportistas han cumplido con las restricciones pero no han abandonado el entrenamiento y han compartido sus objetivos y sus esperanzas con todos.

'En el último trimestre del año deberíamos tener alguna competición nacional. Las internacionales las veo más difícil, pero habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos', dijo Gómez Noya.

'Estoy esperando a que se autorice abrir las instalaciones del Consejo Superior de Deportes para poder viajar a Madrid y poder volver a los entrenamientos', apuntó Marín.

Gómez Noya está centrado en los Juegos Olímpicos y aseguró que 'es incompatible un Mundial de larga distancia en febrero y luego los Juegos en Tokio a finales de julio'.

Carolina Marín habló de sus gritos en la pista, que son 'la traslación del carácter' que tiene y afirmó, sin duda, que 'el sueño de repetir el oro olímpico se mantiene'.

Respecto a los entrenamientos durante el confinamiento, el tiatleta aseguró que 'lo más surrealista ha sido entrenar en una piscina hinchable', mientras que Marín apuntó que 'nunca había estado dos meses sin una raqueta en la mano'.

'El rodillo' para el segmento ciclista y la 'cinta' para la carrera a pie 'te permiten mantener la forma bien, pero se pierde la habilidad y la estrategia que debes tener en la competición', observó Gómez Noya.

Carolina Marín por su parte comentó que no tienen 'nada que ver' el parón por su lesión de cruzado y el parón por el coronavirus. 'Con la lesión siempre puedes hacer algo para intentar recuperarte cuanto antes. Con el coronavirus, solo se puede esperar a que se den las condiciones para volver a los entrenamientos'.

La deportista onubense también comentó lo acertada de la decisión de trasladar el Mundial de Huelva a finales de 2021.

'Hacer el Mundial apenas un mes después de los Juegos era complicado porque había poco tiempo para recuperar el pico de forma después del esfuerzo de Tokio. Ahora podremos planificar mejor', subrayó.

Los dos comentaron que necesitarían entre un mes y dos para volver a estar 'en condiciones de competir', y mientras Marín destacó de Gómez Noya 'cómo se cuida para estar al más alto nivel a su edad', a la inversa el triatleta apuntó 'la fuerza mental' de Marín.

Sobre la posibilidad de competir con mascarilla, los dos fueron bastante escépticos.

'En bádminton hay una red de por medio y cierta distancia, así es que no deberíamos tener que usar mascarilla para competir', apuntó Marín.

'En triatlon, en natación es imposible y en ciclismo y carrera, limitaría un poco en los momentos de máximo esfuerzo. Pero es que además su uso implicaría que no habría público, que no tendríamos a nuestros equipos alrededor y que las condiciones no serían las idóneas para competir', añadió Gómez Noya. EFE