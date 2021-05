Gómez se despide de Real Valladolid orgulloso de haber sido parte del club

Valladolid, 24 may (EFE).- El que fuera director deportivo del Real Valladolid desde 2017 y hasta este domingo, Miguel Ángel Gómez, se ha despedido del club y la afición con una carta en la que muestra el 'orgullo' de haber formado parte del mismo y un 'profundo agradecimiento' a todos sus componentes.

Acompañada por una foto que incluye sus carnés de socio número 10.176, Gómez ha explicado que se ha sentido 'el tío más feliz del mundo' trabajando en la entidad blanquivioleta y viviendo en Valladolid y se ha dirigido, especialmente, a la afición, a la que ha pedido perdón por 'una frustrante y desastrosa temporada'.

Según ha indicado, dicha campaña ha terminado 'merecidamente' con el club en Segunda división y con él 'fuera de este proyecto como máximo responsable del área deportiva'.

Ha agradecido a los aficionados su 'paciencia a prueba de bombas en cada uno de los muchos momentos malos de esta temporada' y su 'cariño' cuando 'no lo merecieron'.

'Gracias a vuestra exigencia, crítica y constante lucha por salir de la mediocridad, este club alcanzó momentos donde se codeaba con los mejores (demasiados años atrás), y también encontró fuerza para salir del posible descenso a 2ªB (no tan lejos en el tiempo) y volver a Primera División dos temporadas después', recoge su escrito.

Y, 'si la afición es el corazón del club, los empleados son el motor' y por ello ha destacado su trabajo en los '1437 días' que ha estado en el Real Valladolid, en los que 'no ha habido ni un solo momento en el que no haya tenido ganas de ir a trabajar', por sus 'ganas de arrimar el hombro, todos juntos, en y desde el barro, con muchísima dignidad y energía'.

Ha continuado recordando a jugadores, médicos, fisios, utilleros, delegado, cuerpo técnico, haciendo hincapié en el entrenador, Sergio González, 'por la ilusión y aire fresco que trajo en abril de 2018 y que llevó al equipo a cumplir el objetivo en las dos temporadas siguientes'.

'Llevo un día fuera del club y ya echo de menos los anexos, jugadores y técnicos de la cantera, nuestra sangre nuestro ADN. Gracias a todos ellos por creer en mí, y desarrollar un trabajo de valor incalculable que mucha gente desconoce', ha advertido.

También ha mostrado su agradecimiento al presidente, Ronaldo Nazário, por permitirle 'disfrutar' del club tras su llegada, ya que 'no es fácil confiar en alguien que no es de tu equipo habitual de trabajo y que estaba ya con el propietario anterior', ha indicado.

'No me arrepiento de mi decisión de continuar y no dejar en la estacada al club en medio del caso Oykos en junio de 2019, ni de renovar en enero de 2020 porque, como he dicho al principio de esta carta, representando a este club me he sentido el tío más feliz del mundo y volvería a hacerlo', ha añadido.

Por último, ha reconocido al anterior presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, y a Víctor Orta, por dejar en su espalda el peso de sus 'muchos errores y pocos aciertos' y, tras destacar a su 'timón' -su mujer y sus hijos-, ha deseado a todos los pucelanos 'un rápido ascenso a Primera, muchísimos éxitos y alegrías' para concluir su carta con un 'Aúpa Pucela'. EFE

1010588