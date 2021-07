González: 'Estoy convencido de que Katir será medalla en Tokio'

José Antonio Diego

Madrid, 12 jul (EFE).- José Luis González, el último atleta que tuvo los récords de España de 1.500 y 5.000 antes de Mohamed Katir, está convencido de que el murciano, que acaba de arrebatar en Mónaco a Fermín Cacho el de la primera distancia con 3:28.76, 'será medalla en los Juegos de Tokio', y de que puede hacerse, 'si quiere' con seis récords nacionales.

'El día que quiera puede tener seis récords de España: 800, 1.500, milla, 3.000, 5.000 y 10.000. El de 800 sería el más difícil, porque tendría que trabajar mucho la velocidad, con lo cual se podría romper, pero un tío que hace 12:50 en el 5.000 puede conseguirlo. Es impresionante', declaró a EFE González.

El toledano, subcampeón mundial de 1.500 en Roma'87 y retirado de la competición después de los Juegos de Barcelona'92, tuvo el récord de España de esta distancia con 3:30.92 y el de 5.000 con 13:12.34.

González no pone límites a la carrera de Katir. 'Cuando hizo el récord de 5.000 (12:50.79) en junio, yo ya sabía que valía menos de 3:30 en el 1.500. Hay unas tablas de equivalencias que suelen ser bastante precisas. También puede quitarme el récord de la milla (3:47.79), que tiene 36 años'.

Mirando a los Juegos de Tokio, a González le asalta la duda de si Katir, seleccionado en 5.000, habría tenido más opciones en el 1.500, después de sus 3:28.76 de Mónaco.

'La duda, ahora, es si le habría interesado más correr allí el 1.500. Yo creo que en las dos distancias puede arrasar, pero lo que ha hecho en 1.500 es muy fuerte, y encima si la Federación Keniana se permite el lujo de no llevar a un tío como Timothy Cheruiyot, dominador y valiente. Pues miren, si no llevan al campeón mundial, ustedes son tontos', afirmó.

En los 5.000, apunta González, Katir 'tendrá la ventaja de que la táctica no es tan evidente como en el 1.500, donde se corre más salvaje, con los codos, hay que salir a la calle de fuera, te puede salir uno que hace 50 segundos en el último 400. Un 3:28 te da tanto margen para superar tantas cosas, que en 5.000 no va a tener ningún problema'.

'Además, teniendo a tantos africanos en el 5.000, estoy convencido de que Katir puede ser medalla. Esta generación de Jakob Ingebrigtsen es espectacular. A mí me cuentas esto en mi época, hace 40 años, y no me lo creo', aseguró.

Katir batió el récord de España de 1.500 con unas zapatillas a la moderna usanza, con placa de carbono en la base y ganchos de grafeno en la suela en lugar de clavos que, a juicio de González, regalan una ganancia de entre 1.20 y 1.50 segundos por km en el 1.500 y de tres a cinco segundos en el 5.000.

'A este chico -señala- no se le ve sufrir agonísticamente. Es muy joven, con resistencia, con lo cual en 10.000 puede hacer también una marca tremenda. Otra cosa es que tenga el afán de batir récords. Y la competición le va a ayudar a mejorar en el esprint y a dominar las carreras tácticas'.

El toledano no ve a Katir 'con una planta excelente', como tuvieron mediofondistas clásicos como Sebastian Coe, Steve Ovett, John Walker o él mismo, pero advierte de que sus marcas son muy elocuentes.

'Si miras las tablas', explica, 'vale 1:44 en 800, 3:45 en la milla, récord de España en 3.000 y en el 10.000. Tiene tantas posibilidades y es tan joven, que estoy convencido de que será medalla en Tokio, otra cosa es de qué color'.

'Si es inteligente', observó, 'habrá cogido tanta confianza en sí mismo que puede arrasar. Vale menos de 12:50 en el 5.000 y en los Juegos no se va a correr a ese ritmo. Ahora, puede encontrarse con una última vuelta brutal que le puede relegar a un tercer o cuarto puesto'.

De haber sido seleccionador, González habría inscrito a Katir en el 1.500 para los Juegos. 'Después del 3:28, si yo tuviera que decidir, cogía una goma de borrar y me bajaba al 1.500, aunque ahí le puede venir una carrera táctica y no le he visto en estas cosas. Lamento que no esté un tío como Cheruiyot, porque le habría hecho la carrera, pero en el 5.000 va a tener más espacio. Le veo en medalla', insistió.

Kartir, de padre marroquí y madre egipcia, se quedó el viernes pasado en Mónaco a sólo 8 centésimas del récord de Europa de 1.500 del noruego Jakob Ingebrigtsen, al que batió en esa misma carrera.

El valor de sus marcas de 1.500 y 5.000 (2.506 puntos), de acuerdo con las tablas de World Athletics, le sitúa quinto de la historia, por detrás del marroquí Hicham El Guerrouj (2.548), el keniano Daniel Komen (2.537), el estadounidense Bernard Lagat (2.530) y de Jakob Ingebrigtsen (2.516), igualado con el etíope Haile Gebrselassie y por delante del también etíope Kenenisa Bekele (2.505). EFE

jad/ea