González Laya no se arrepiente de no haber sido candidata a la OMC

Bruselas, 13 jul (EFE).- La ministra española de Exteriores, Arancha González Laya, aseguró este lunes que no se arrepiente de no haberse presentado candidata a ocupar el puesto del brasileño Roberto Azevedo en la dirección general de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y dejó claro su compromiso con su actual cargo.

'He sido bastante consistente. Estoy dedicada a mi trabajo de ministra de Asuntos Exteriores y no tengo ningún remordimiento de conciencia de una decisión que tomé a inicios de enero, cuando el presidente del Gobierno me ofreció ser ministra de Asuntos Exteriores, cargo que busco desempeñar de la manera más útil a mi país', indicó González Laya en una rueda de prensa en Bruselas.

'He pasado -añadió-- más de 20 años fuera de mi país, trabajando en instituciones internacionales que conozco bien, que me conocen bien, pero ahora estoy en el Gobierno de España y desde aquí también puedo impulsar estos cambios'.

'No tengo absolutamente ningún remordimiento de conciencia, ningún cambio de opinión... Tengo bastante claro desde que llegué que lo he hecho con el deseo de cumplir esta tarea de ministra de Asuntos Exteriores', concluyó.

El plazo de presentación de candidaturas para dirigir la OMC finalizó el pasado miércoles con la sorprendente ausencia de aspirantes de la Unión Europea, por lo que ocho personas, tres de ellas mujeres, competirán por suceder a Azevedo. EFE

