$!Gorbachov: la caída del muro de Berlín no fue una sorpresa

El primer y último presidente de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, afirmó que para él la caída del muro de Berlín no fue una sorpresa, pero que nadie pudo prever cuándo y cómo se produciría, en una entrevista publicada este viernes por el periódico Izvestia, el decano de la prensa rusa.

'Este acontecimiento no fue una sorpresa. Desde luego, no teníamos facultades extrasensoriales y no podíamos prever cómo y en que preciso día ocurriría', dijo el expresidente soviético sobre la caída del muro de Berlín, de la que el próximo 9 de noviembre se cumplen 30 años.