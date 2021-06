Goretzka: me siento bien para jugar 90 minutos, el torneo empieza para mi

Berlín, 21 jun (EFE).- El centrocampista alemán Leon Goretzka, que reapareció en la parte final del partido contra Portugal después de haber pasado por una larga lesión muscular, dijo que se siente bien físicamente para jugar noventa minutos si el seleccionador Joachim Löw lo necesita.

Goretzka se quedó, a petición propia, fuera de la convocatoria del primer partido contra Francia por considerar que, pese a haber vuelto a los entrenamientos, todavía no estaba a punto para ayudar al equipo.

'La decisión ante Francia no fue fácil para mí, pero como estoy convencido de que el torneo será largo para nosotros me pareció que lo adecuado era concentrarme en la recuperación', explicó.

'Ahora me siento bien. Ya contra Portugal mostré que el torneo podía empezar para mí. Aunque no soy el que decide si juega o no en este país donde no solo hay 82 millones de virólogos sino también 82 millones de seleccionadores', bromeó.

Goretzka fue interrogado acerca de si podría ocupar la posición de Thomas Müller, que es duda por problemas de rodilla, y declaró su disposición a jugar en la media punta sin es necesario aunque dijo que esperaba la recuperación de su compañero.

'Puedo jugar esa posición pero espero que Thomas se recupere, es un jugador demasiado importante para nosotros. Como lo he visto moverse en la piscina creo que va a estar a punto para jugar', dijo.

Goretzka advirtió también que Hungría no será un rival fácil y recordó que todo el grupo que le ha tocado a Alemania es el grupo más difícil de la Eurocopa.

'Estamos en una Eurocopa y en el grupo más difícil. Hungría también es un rival difícil. Su defensa no es fácil de superar y son peligrosos en el contragolpe y en las situaciones con balón parado', dijo.

'Nuestra meta debe ser ganar el partido y no entrar en especulaciones sobre otros resultados que también pueden darnos la clasificación', agregó. EFE