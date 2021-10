Goudelock lleva 'con orgullo' el apodo de 'MiniMamba' que le puso Kobe Bryant

Bilbao, 27 oct (EFE).- El jugador del Surne Bilbao Basket Andrew Goudelock confesó que asume 'con orgullo' y 'responsabilidad' el apodo de 'MiniMamba' que le puso Kobe Bryant cuando el ahora 'hombre de negro' jugó en Los Ángeles Lakers en la temporada 2011-2012 con la gran estrella de la NBA fallecida el pasado año.

'Entonces era muy joven -22 años- y mi propio orgullo me decía que no quería ser la versión mini de nadie, pero cuando jugué en otros equipos y me lo llamaban me di cuenta de la responsabilidad de tener un apodo asociado a Kobe', explicó el escolta estadounidense en la rueda de prensa que ofreció este miércoles en Miribilla.

Goudelock añadió que con el paso de los años valora 'la enorme fortuna' de haber jugado con una figura 'tan excepcional en todas sus facetas' y aseguró que para él 'es un orgullo transmitir' a sus compañeros 'las historias y comentaros que puede oír de sus propios labios'.

'Lo hice antes y después de que el gran Kobe falleciese. Fue muy duro, pero me quedo con el gran orgullo que supuso estar junto a un jugador tan enorme', recalcó el exterior quien, por otro lado, aseguró que asume 'con normalidad' su condición de jugador estrella del Bilbao Basket porque ese ha sido su rol en anteriores equipos.

'Incluso siendo muy joven era la responsabilidad que tomaba. Eso además libera de presión a otros jugadores que pueden desarrollar mejor su juego. Me siento bien asumiendo de manera normal ese papel sobre la pista', apuntó el jugador, con experiencia en equipos como Fenerbahçe, Maccabi, Olimpia Milano o Unics Kazan.

Goudelock valoró muy positivamente sus primeros meses en Bilbao, tanto por la ciudad como por sus compañeros de vestuario y el 'fantástico' ambiente que ha podido disfrutar en Miribilla.

'El entrenador ya me lo había dicho y es maravilloso tener a toda la gente apoyándote porque te ayuda a apretar en los momentos difíciles. Son un extra y me encanta jugar en estas condiciones', explicó.

Sobre el equipo, aseguró que las dos victorias encadenadas frente al Urbas Fuenlabrada y Hereda San Pablo Burgos demuestran que el Bilbao Basket 'va en la dirección correcta', después de un inicio de temporada 'muy duro' que comenzaron con cinco derrotas consecutivas.

'La temporada es igual que un partido. Hay momentos altos y bajos y no te puedes frustrar por no ganar. Las victorias en pretemporada nos hicieron pensar que iba a ser más sencillo, pero la realidad nos demostró que teníamos que juntarnos más como equipo. Personalmente estoy al 70% de lo que puedo dar', aseguró Goudelock. EFE

1010062

ibn/maf/asc