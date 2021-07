Gran Bretaña, a mantener la segunda plaza de Río con su equipo más femenino

Javier Aja

Dublín/Londres, 15 jul (EFE).- Después de alcanzar la segunda posición del medallero en los Juegos Olímpicos de Río 2016, por detrás de Estados Unidos, la delegación de Gran Bretaña aspira a mantenerse en la élite en Tokio, donde tendrá, por primera vez en sus 125 años de historia, más mujeres que hombres.

El equipo de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, conocido como Team GB, es también el más numeroso que envía este país a una cita olímpica organizada fuera de suelo británico, con un total de 201 mujeres y 175 hombres para competir en 26 deportes.

Esa es la base sobre la que quiere afianzar la tendencia positiva de los últimos cinco JJ.OO., después de tocar fondo en Atlanta 1996, cuando cayó al puesto 36 del medallero -su peor registro hasta ahora- y las autoridades se vieron obligadas a acometer una profunda reforma deportiva, invirtiendo grandes cantidades de dinero y recursos.

No será fácil porque los mejores análisis pronostican que Team GB podría lograr 70 medallas en Tokio, mientras que los más conservadores estiman que serían 42 preseas, 13 de ellas de oro, muy por detrás de las 67 (27 oros) de Río o las 65 (29 oros) de Londres 2012.

La pandemia de coronavirus ha rebajado las expectativas considerablemente, pues UK Sport, el organismo gubernamental responsable del deporte olímpico y de base, predijo en 2018 que la horquilla era de entre 54 y 92 medallas.

Muchas de sus esperanzas pasan ahora por la actuación de sus féminas en este verano de 2021, 'el año, en verdad, de la mujer olímpica', según ha celebrado el jefe de la delegación británica en Tokio, Mark England.

Entre éstas figuran estrellas consagradas como la velocista Dina Asher-Smith, campeona mundial de 200 metros lisos; Katarina Johnson-Thompson, campeona mundial de heptalón; o Laura Kenny, la deportista británica más laureada, con cuatro medallas de oro en ciclismo logradas en Londres y Río.

Otras ya son presente y, sobre todo, futuro, como Sky Brown, quien apenas andaba cuando Kenny comenzaba a despuntar, y que se convertirá en Tokio en la olímpica más joven en la historia de Team GB al competir en la nueva especialidad de skate, tras cumplir esta semana 13 años.

También querrán pasar a la posteridad Jade Jones (taekwondo), Helen Glover (remo) y Charlotte Dujardin (hípica), que aspiran a repetir oros en tres Juegos diferentes, una hazaña que ninguna británica ha conseguido aún.

Ese honor sí le corresponde a Jason Kenny, que espera sumar más oros a los seis que tiene desde Pekín 2008 en ciclismo en pista, una de las especialidades que más medallas ha dado a Gran Bretaña, 87 en total, por delante de la natación (74), el remo (68), la vela (57) y el boxeo (56).

No obstante, el atletismo sigue siendo el 'deporte rey' para Team GB, en el que ha logrado 205 medallas -55 de oro, 80 de plata y 70 de bronce-, muy lejos todavía de las 797 de EE.UU. y las 193 de la ya extinta Unión Soviética.

La delegación de atletismo, compuesta por 77 deportistas, estará liderada por Asher-Smith, quien llega con la corona mundial de los 200 lograda en 2019 en Doha, donde quedó segunda en los 100 metros lisos y en el relevo de 4x100.

Los parones de la pandemia parece que no le han afectado: 'Estoy mucho, mucho más fuerte que en 2019. He tenido más tiempo para trabajar, técnicamente soy mucho mejor', ha declarado, después de derrotar en los 100 el pasado mes en la Diamond League a la estadounidense Sha'Carri Richardson, quien no estará en Tokio tras dar positivo por consumo de marihuana.

Otro valor seguro, con grandes posibilidades de oro, es el equipo masculino de 4x100, reforzado con las últimas incorporaciones confirmadas de Nethaneel Mitchell-Blake y Jona Efoloko, que se unen a Richard Kilty y Mitchell-Blake.

Más dudas ha generado la actual campeona del mundo de heptalón, Katarina Johnson-Thompson, aunque querrá demostrar en sus terceros Juegos que ha superado la lesión en el tendón de aquiles que le ha atormentado este año.

Los analistas también creen que en lo más alto del cajón podrían estar el nadador Adam Peaty, el gimnasta Max Whitlock o el taekwondista Jade Jones (taekwondo), al tiempo que el equipo ecuestre aspira a llevarse hasta tres medallas de oro.

Sea cual sea el botín final, UK Sport quiere medir el éxito de Team GB en estos Juegos a través de un filtro más 'holístico', construido sobre 'tres pilares' y con un eslogan inspirador: 'Medallas y Más', según lo presentó su directora ejecutiva, Sally Munday.

'Primero, conseguir que nuestros atletas, que tienen un potencial excepcional, logren sus sueños y ambiciones. Segundo, ¿van a ir y volver sanos de Tokio todos nuestros atletas? Y tercero, se trata de que nuestros deportistas, de nuevo, nos unan y sean una fuente de auténtico orgullo y felicidad', destacó Munday. EFE

