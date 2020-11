Granollers: 'No hay que pensar más allá del último partido del grupo'

Londres, 18 nov (EFE).- El tenista Marcel Granollers fue cauteloso en rueda de prensa y dijo que 'no hay que pensar más allá del último partido del grupo', pese a estar ya prácticamente clasificados para semifinales.

Granollers, que forma pareja con el argentino Horacio Zeballos, está a un paso de acceder a semifinales después de ganar los dos partidos del grupo hasta la fecha, pero opta por la cautela.

'No hay que pensar más allá. Tenemos que pensar en el último partido del grupo y seguir con la misma dinámica. Pensar más allá no sirve de nada. Aún no estamos clasificados', dijo el tenista español.

El que fuera campeón en estas pistas en 2012, también habló sobre cómo se presenta la próxima temporada con todos los torneos de comienzo de año previstos en Melbourne y la odisea que será llegar hasta allí.

'El martes salió una información de que no podremos entrar hasta el 1 de enero. Estamos a la espera de que la ATP saque el calendario. Cuando ellos decidan, veremos nosotros. Tendremos que hacer cuarentena allí Horacio y yo, pero al menos podremos entrenar durante el confinamiento', explicó. EFE