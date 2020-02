Gravenberch, la joya del Ajax con aroma a Pogba

Juan José Lahuerta

Getafe (Madrid), 19 feb (EFE).- Una nueva figura emerge de la inagotable cantera del Ajax, granero de Europa que ya tiene en el nombre de Ryan Gravenberch a una joya con ciertas semejanzas a Paul Pogba y que comienza a emerger entre los jóvenes cachorros del club neerlandés que se enfrentará este jueves al Getafe en los octavos de final de la Liga Europa.

La sombra que dejó en el centro del campo Frenkie de Jong tras marcharse al Barcelona parece que no será muy alargada. La aparición de Gravenberch pronto provocará el olvido de uno de los artífices de la exitosa irrupción del Ajax en las semifinales de la Liga de Campeones del pasado curso. De Jong, junto al defensa Matthijs de Ligt, fueron dos de los cimientos de aquel equipo que asombró al mundo y que se marcharon para dejar 161 millones de euros en las arcas del club neerlandés.

Para sustituir a De Ligt, el Ajax invirtió 15 millones de euros en el mexicano del América Edson Álvarez. De momento, no es titular indiscutible. Para sustituir a De Jong, invirtió 12 millones en el rumano Razvan Marin, del Standard de Lieja. Tampoco ha cuajado como solución. También repescó a Daley Blind, que en sus primeros partidos jugó en el centro del campo, pero después retrasó su posición al centro de la defensa.

Además, Blind, ausente en los últimos nueve partidos del Ajax por una lesión que acaba de superar, cerró a Erik ten Hag una opción para el centro del campo, Con Van de Beek, Eiting, Ziyech o Lisandro Martínez, buscó una estabilidad en tres puestos clave nunca claramente definidos. Hasta la aparición de Gravenberch, que a sus 17 años parece que se ha hecho con un espacio en el centro del campo.

Alto (1'90 centímetros), fuerte, potente, con sentido táctico y con bastante llegada, el joven jugador del Ajax ha convencido a su entrenador. Ten Hag no ha dudado en otorgarle la titularidad en los últimos cuatro encuentros de la Eredivisie y en otros dos de la Copa neerlandesa. Y Gravenberch ha respondido. Desde finales de diciembre, se ha erigido como una de las apariciones más impactantes del fútbol de su país. Aporta más seguridad al Ajax y además marca: tres goles lucen en su casillero.

Antes de estabilizarse en el primer equipo, Ten Hag no dudó en hacerle debutar el 23 de septiembre de 2018 en todo un PSV-Ajax. Con 16 años y 130 días, se convirtió en el jugador más joven en debutar con su club. Superó a Clarence Seedorf, que lo hizo con 16 años y 241 días el 28 de octubre de 1992.

Después de aquella fugaz aparición, su técnico aseguró que tenía 'un plan' para Gravenberch. No era otro que mantenerle en el filial, donde se bregó con éxito durante casi un año. En ocasiones, fue premiado con convocatorias en el primer equipo, pero, finalmente, la lesión de Blind, le abrió las puertas del primer equipo. Participó en la gira invernal del Ajax por Catar y allí hizo sus primeras declaraciones.

“Ha sido una experiencia muy importante para mí. Había disponible un lugar para venir y ha sido el momento. En mi desarrollo es importante convertirme en un jugador confiable, no puedo ir a medias en los duelos aéreos y creo que he mejorado en eso. Tengo que estar concentrado, pero también ser más vigoroso. Antes a veces entraba solo con la pierna a medias, ahora la meto entera más a menudo. Compañeros como Ziyech, Tadic y Promes me apoyan constantemente. Quieren sacar lo mejor de mí”, dijo al diario 'Algemeen Dagblad'.

Sin duda, en los últimos meses, su irrupción ha sido volcánica. En octubre fue elegido 'mejor talento' de Segunda División por sus actuaciones con el Ajax B. Y, mientras completaba su irrupción, recibió los consejos de su hermano Danzell, que también se formó en las categorías inferiores del rival del Getafe y que actualmente juega para el Dordrecht.

Ambos son dos 'gamers' consumados. La televisión pública NOS les juntó para echar una partida al FIFA. Después, su hermano fue claro con el futuro de Ryan: 'Ahora juega en el primer equipo del Ajax. Tiene que quedarse aquí. Por supuesto que hay buenos equipos en el extranjero, pero en este momento, el Ajax está muy bien para él. No veo ninguna razón por la cual deba irse'. La nueva perla del equipo de Ten Hag contestó a su hermano: 'Le escucharé, siempre me da buenos consejos'.

Gravenberch está en el momento de cocción clave. Empieza hervir y está en la frontera de un jugador que alterna con la vida de campanillas y halagos junto a nombres famosos en el fútbol de su país y que después regresa a casa para volver a la rutina. Vive con sus padres, no tiene carnet de conducir y ellos son los encargados de llevarle a los entrenamientos.

Es posible que este jueves Ten Hag dé el impulso definitivo a su joven perla. Una titularidad ante el Getafe, sería el salto definitivo para Gravenberch. Jugar en el Coliseum Alfonso Pérez y enfrentarse a auténticos 'perros de presa' como el uruguayo Nemanja Maksimovic o el uruguayo Mauro Arambarri no es cualquier cosa. Es la prueba definitiva para evaluar al nuevo producto de la inagotable cantera del Ajax. El Getafe, deberá vigilar a un futbolista con aires de Pogba y con un futuro indudable. EFE

jjl/og

Recursos de www.lafototeca.com. Cód: 11920990 y otros