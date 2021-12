Grecia descarta medidas adicionales para las fiestas

Atenas, 13 dic (EFE).- El Gobierno griego ha descartado tomar medidas adicionales de protección de cara a las fiestas navideñas, a pesar del elevado número de casos y muertos diarios, pero ha emplazado a la población a respetar las reglas pertinentes y hacer un máximo de pruebas posibles.

'En esta etapa no estamos estudiando nuevas medidas, ya sean vacunas obligatorias o restricciones', dijo este lunes el portavoz del Gobierno, Yannis Ikonomu, y argumentó que el período navideño es 'muy importante por razones sociales, económicas y religiosas'.

Según el portavoz, lo básico ahora es la correcta implementación de las medidas ya existentes, continuar el esfuerzo por elevar la vacunación y realizar pruebas de autodiagnóstico.

Ikonomu recordó que a partir de hoy las personas mayores de 60 años que no hayan recibido el tercer pinchazo serán considerados como no vacunados y, por tanto, no podrán participar en la mayor parte de las actividades de la vida pública.

En Grecia tan solo la entrada en tiendas de alimentación, farmacias y transporte público está todavía permitida a los no vacunados.

El portavoz gubernamental señaló además que a partir de hoy los certificados de haber pasado la enfermedad solo tendrán una validez de tres meses en lugar de 6 como hasta ahora.

Esta reducción está enmarcada en la decisión del Gobierno de reducir de seis a tres meses el periodo entre la segunda y la tercera vacuna y entre la enfermedad y la siguiente vacunación.

Ikonomu señaló que se ha decidido ampliar hasta el 18 de diciembre la posibilidad de recoger en farmacias el primero de los dos test caseros gratuitos que ha ofrecido el Gobierno de cara a las fiestas navideñas.

El segundo será entregado a comienzos de año para evaluar la situación posterior a las fiestas.

Aunque el Gobierno ha hecho obligatoria la vacuna para los mayores de 60 años a partir de mediados de enero, el ritmo de inoculación todavía continúa lento, y es sobre la inyección de refuerzo la que más éxito tiene.

Hasta el momento, solo algo más del 63 % de la población ha completado la pauta, y el 22,5 % ya ha recibido la vacuna de refuerzo.

En la última semana, el número de casos ha caído algo, pero sigue alcanzando una media de unos 4.000 a 5.000 contagios diarios, y el número de fallecimientos sigue rozando o superando el centenar al día, en un país con 10,7 millones de habitantes. EFE

