Grecia elimina los limites de aforo y los toques de queda

Atenas, 6 oct (EFE).- Grecia relaja aún más las medidas contra la pandemia de coronavirus y elimina el toque de queda en todas las zonas “rojas”, consideradas de alto riesgo, según anunció este miércoles el ministro de Sanidad griego, Thanos Plevris.

“Nuestro objetivo, tras todo este tiempo de pandemia, es pasar a un período de convivencia con el coronavirus antes de volver a la libertad total. Por eso, para los vacunados la libertad será completa. Para los demás, se levantan las restricciones de movilidad”, destacó Plevris.

Grecia seguirá actualizando el mapa nacional de riesgo “para que cada ciudadano tome las medidas de protección” que considere, pero dejan de ser obligatorias todas las medidas en vigor hasta ahora en once zonas del país, como la prohibición de circulación entre la una y las seis de la madrugada o la prohibición de poner música en comercios de restauración y ocio.

Además, en todo el país los locales cerrados de entretenimiento, a los que solo tienen acceso los vacunados, como salas de conciertos, discotecas o restaurantes, podrán tener su aforo completo y no se obligará a los clientes a llevar mascarilla dentro ni a permanecer sentados, lo que quiere decir que por primera vez este año se podrá bailar en lugares cerrados en Grecia.

Aunque el ministro resaltó que el enemigo es el virus y no las personas sin inocular y aseguró que el Gobierno no planea implantar más medidas punitivas contra los no vacunados -como la obligatoriedad de vacunación en vigor para el personal sanitario-, sí dijo que espera que convenzan a otros a recibir la vacuna.

Además, hoy se aumentó a rojo el nivel de alerta en las ciudades de Serres, en el norte del país, y Karditsa, en el centro de Grecia continental, que se suman a las otras once zonas con peor situación epidemiológica del país, entre ellas Salónica, la segunda mayor ciudad.

Hasta ahora en Grecia se han hecho 12.219.868 vacunaciones. Casi el 65 % de la población griega ha recibido la primera dosis y el 62 % ha sido inoculado con la pauta completa.

De momento en Grecia se han suministrado 66.501 terceras dosis de refuerzo, que están disponibles para los la población inmunodeprimida, los mayores de 60 años y el personal sanitario.

El portavoz del Gobierno, Yannis Ikonomu, dijo hoy en una entrevista en televisión que el Ejecutivo ya está discutiendo con los expertos la posibilidad de extender la tercera vacuna a toda la población, quizá antes de finales de año. EFE

am/psh