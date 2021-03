Grecia planea abrir el turismo el 14 de mayo mientras los contagios aumentan

Atenas, 9 mar (EFE).- El ministro de Turismo griego, Jaris Theojaris, anunció este martes que Grecia reabrirá el turismo y a partir del 14 de mayo recibirá a viajeros que hayan sido vacunados, tengan anticuerpos o den negativo en pruebas de covid-19.

El anuncio de la apertura del turismo -base de la economía griega, pues representa entre el 25 % y el 30 % del producto interior bruto (PIB)-, coincidió con el tercer peor día para Grecia desde que empezó la pandemia, que registró hoy 3.215 contagios, en lo que supone la mayor cifra en una jornada de 2021.

Theojaris explicó que todos los turistas podrán ser sometidos a pruebas aleatorias a su llegada, en la presentación de la campaña 'All you want is Greece' ('Grecia es todo lo que quieres') en el Museo de la Acrópolis de Atenas, durante su participación a distancia en la Feria Internacional de Turismo de Berlín (ITB por sus siglas en alemán).

El titular de Turismo aseguró que, si la situación epidemiológica lo permite, Grecia intentará 'implementar un programa piloto' a partir de abril, cuando podrá recibir a turistas de la Unión Europea y de países donde la campaña de vacunación haya progresado notablemente, como Israel, con el que Atenas firmó un acuerdo bilateral para promover el turismo el pasado febrero.

El ministro destacó que una vez que la población más vulnerable haya sido vacunada, las autoridades darán prioridad a los trabajadores del turismo.

De momento, Grecia está vacunando a los ciudadanos mayores de 60 años y al personal sanitario. Hasta ahora, se han administrado 1.126.060 dosis y alrededor del 3,4 % de la población ha recibido ambas dosis de la vacuna.

Además, Theojaris aseguró que los costes de las hospitalizaciones u otras medidas que se requieran para proteger la salud de turistas, trabajadores y ciudadanos serán cubiertos por el Estado griego.

Para poder hacer efectiva la apertura del turismo, Grecia tendrá que reabrir el ocio, los hoteles, restaurantes, bares y cafeterías, cerrados a excepción del reparto a domicilio desde hace 4 meses, cuando comenzó el confinamiento aún en marcha en el país, y para lo que no hay fecha prevista.

A la cifra récord de contagios de hoy se suma el aumento de pacientes que requieren respiración asistida, 484, y la presión que eso supone para la castigada sanidad pública.

En la región capitalina de Ática, la tasa de ocupación de las camas para pacientes de covid alcanza actualmente el 91 %, lo que significa que varios hospitales no pueden acoger a ni un solo paciente más.

De momento, y hasta al menos el 16 de marzo, el confinamiento parcial sigue en marcha a dos niveles en todo el país, con medidas como la restricción de la zona a la que se puede ir a hacer la compra u otras gestiones, el cierre del comercio no esencial y el toque de queda. EFE