Grecia se siente preparada para recibir al turista con vacunas y test rápidos

Ingrid Haack

Atenas, 13 may (EFE).- Grecia se siente preparada para abrir mañana sus puertas al turismo a pesar de que la pandemia de covid ha arreciado este año con mas fuerza que el anterior, y esto se debe a que existen nuevas herramientas para prevenir la propagación, según el ministro de Turismo heleno, Jaris Theojaris, en entrevista con Efe.

El ministro cree que a diferencia del año pasado, ahora hay tres herramientas fundamentales: conocimiento, vacunas y pruebas, lo que permite abrir la temporada incluso en las islas más remotas, cuya población ya está vacunada.

A partir del viernes volverán a operar todos los aeropuertos internacionales y se amplía la lista de países de procedencia que podrán enviar a sus nacionales, pero uno de los cambios mas importantes es el levantamiento de la prohibición de viajar dentro del país.

A pesar de que todo esto ocurre en un contexto 'complicado', pues la presión sobre el sistema sanitario sigue siendo elevada, el ministro no tiene duda alguna de que viajar a Grecia es seguro: 'En esto quiero ser categórico', dice.

Una de las apuestas para garantizar la seguridad tanto de nacionales como de turistas, explica, es la campaña especial de vacunación que está habiendo en las islas.

A diferencia del resto del país, donde se está inoculando a la población por franjas de edad, en las islas, donde el tejido sanitario es más precario y es más complicado hacer llegar los viales, se ha hecho una campaña horizontal, que empezó con las más pequeñas y continuó con las medianas.

'A finales de junio tendremos listo el tercer grupo, el de las islas grandes', explica Theojaris y añade que a esa herramienta de seguridad se sumará también la implantación (a partir de este fin de semana) del certificado digital para los desplazamientos a las islas.

Se trata de la variante nacional del certificado verde digital de vacunación que se está planeando a nivel de la Unión Europea (UE) y que obtendrán los ciudadanos que o bien hayan recibido ambas pautas de la vacuna, tengan anticuerpos porque hayan pasado ya la enfermedad o hayan obtenido un resultado negativo en una prueba PCR en las 72 horas anteriores al viaje.

Theojaris asegura que Grecia estará lista para presentar este certificado europeo el 1 de junio, pero reconoce que otros países han tenido menos prisa porque cuando se planteó el tema estaban en el peor momento de la nueva ola de la pandemia.

'Nosotros fuimos proactivos urgiendo a esto', recalca y sostiene que hay estudios que han demostrado que en comparación con otras actividades, el turismo comporta un 'riesgo bajo' para la propagación del virus.

También celebra que poco a poco países como Alemania, importantes para el turismo pero reacios a la hora de levantar la cuarentena, estén cambiando y hayan decidido posibilitar los viajes sin trabas.

'Esto no significa que se pueda simplemente abrir las fronteras sin más. Tiene que haber reglas y en este país son iguales para todos, no hay diferencias entre turistas y nacionales, no hay restaurantes para turistas y otros para nacionales'.

A pesar de confiar en que todo el mundo acabará abriendo sus fronteras, Theojaris no se atreve a hacer un pronóstico sobre la temporada 2021 y tan solo se aventura a decir que será un año 'mejor que 2020, aunque más complicado'.

Lo importante, dice, es que después de tanto sufrimiento, la gente pueda volver a relajarse algo, siempre en un contexto de seguridad, algo que a su juicio podrán garantizar los hoteleros griegos.

'Lo espero especialmente de los hoteleros, porque el turismo es cuidar, es entender las necesidades del cliente, intentar que se relaje, se sienta bien, y si esto en años anteriores significaba una almohada en la espalda, un chocolate caliente o una cerveza fría, este año significa seguridad', concluye. EFE