Grecia y Chipre creen que la UE no puede aplicar un doble rasero a Turquía

Atenas, 19 ago (EFE).- El presidente de Chipre, Nikos Anastasiadis, y el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, aseguraron este miércoles que la Unión Europea (UE) no puede tener 'un doble rasero' a la hora de abordar la protección de los derechos humanos y el derecho internacional en Bielorrusia y Turquía.

Durante su intervención en una reunión telemática de líderes comunitarios para tratar de Bielorrusia, Anastasiadis destacó que, aunque ve con buenos ojos la rápida respuesta europea ante la situación allí, espera que 'la UE mantenga el mismo enfoque fuerte y decidido ante terceros países que violan el derecho internacional' y añadió que la Unión no puede tener 'doble moral'.

Por su parte, Mitsotakis aseguró que Turquía 'en la actualidad viola sistemáticamente todas las normas del derecho internacional' y explicó a sus homólogos la situación en el Mediterráneo oriental, donde se han vivido momentos de tensión en las últimas dos semanas.

La escalada comenzó después de la firma de un acuerdo entre Grecia y Egipto para delimitar sus zonas económicas exclusivas (ZEE), en un gesto destinado a invalidar un tratado similar suscrito en noviembre entre Turquía y el Gobierno internacionalmente reconocido de Libia.

En respuesta, Ankara anunció la reanudación de las actividades de exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo oriental que había suspendido en julio como señal de buena voluntad para buscar un diálogo con Atenas.

El primer ministro griego hizo hincapié en que está abierto al diálogo con el país vecino, pero 'no mientras haya tensión por mar, por tierra o por aire y, en cualquier caso, sólo sobre una de nuestras diferencias: la delimitación de zonas marítimas'.

Según un comunicado de la oficina del primer ministro griego, la aprobación eventual de sanciones contra Turquía por parte de la UE sigue sobre la mesa y se discutirá durante otra sesión extraordinaria del Consejo Europeo el 24 y el 25 de septiembre.

Hoy, en una sesión extraordinaria, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE decidieron no reconocer los resultados de los comicios presidenciales en Bielorrusia, en los que se proclamó vencedor el actual mandatario del país, Alexandr Lukashenko.

'Las elecciones no fueron justas ni libres y no cumplieron los estándares internacionales. No reconocemos los resultados presentados por la autoridades bielorrusas', declaró el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en una rueda de prensa al término de la cumbre telemática. EFE