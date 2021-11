Gremio aparta a 7 jugadores del plantel en plena lucha por evitar el descenso

Sao Paulo, 29 nov (EFE).- El Gremio brasileño anunció este lunes que apartó a siete jugadores de la plantilla por diversos motivos, entre ellos porque algunos de los futbolistas 'querían salir de vacaciones de forma anticipada', cuando el equipo está en plena batalla por evitar el descenso a la Segunda División.

Los siete jugadores suspendidos hasta el final de la temporada son: el talentoso atacante Jean Pyerre, los extremos Everton, Léo Pereira y Luiz Fernando; los laterales Léo Gomes y Guilherme Guedes; y el zaguero Paulo Miranda.

Al cuadro de Porto Alegre, uno de los clubes más tradicionales de Brasil y tricampeón de la Copa Libertadores, le quedan tres partidos por disputar en el Campeonato Brasileño, actualmente ocupa la 18ª posición y tiene a cuatro puntos de distancia la permanencia en Primera División.

El vicepresidente de fútbol del Gremio, Denis Abrahao, explicó en una acalorada rueda de prensa que 'casi todos' esos jugadores que no volverán a vestir la camiseta del Tricolor Gaúcho este año 'están con la cabeza en otro lugar'.

De esta forma, el técnico Vágner Mancini se quedará con un plantel de '25 jugadores' para los últimos tres partidos de la Liga, en los que intentarán 'salir de la zona infernal' en la que está el club.

El directivo reveló que Luiz Fernando y Everton 'querían salir ya de vacaciones', mientras que de Léo Gomes dijo que 'lleva dos años sin jugar al fútbol por lesión'.

Sobre Léo Pereira, cedido por el Ituano, anticipó que 'no es del Gremio y no se quedará' en el equipo de cara a la próxima temporada.

'Pablo Miranda no está en los planes para el año que viene. Guedes está lesionado y va a seguir un tratamiento, y Pyerre no está afín y no quiere jugar. Está incómodo', completó Abrahao.

El vicepresidente confesó que fue él quien determinó apartar a esos siete jugadores, una decisión que ha apoyado la comisión técnica y que no ha encontrado resistencias dentro del vestuario, según manifestó ante los periodistas.

Asimismo, subrayó la necesidad de trabajar con 'menos gente y más concentrados de aquí al último partido'.

'Esperamos que, en los tres partidos que quedan, los futbolistas jueguen con la cara del Gremio. ¿Cuál es la cara del Gremio? Ser competitivos, coperos, aguerridos, con alma...', enumeró.

'Ahora es matar o morir. Basta de angustia. O ganas o estás fuera. Espero que la camiseta de este club sea honrada, es lo que espero', sentenció. EFE

