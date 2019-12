Greta Thunberg: 'Espero honestamente que esta COP deje algo concreto'

Madrid, 6 dic (EFE).- La joven activista medioambiental Greta Thunberg dijo este viernes en Madrid que espera 'honestamente' que la Cumbre del Clima 'deje algo concreto' y que aumente la concienciación entre la población en general en la lucha contra la crisis climática.

'Hay una urgencia visible en torno al cambio climático pero ahora mismo no parece que la gente lo entienda de esa manera; haremos todo lo posible para que pase algo concreto y no sea ignorado más', añadió la activista sueca.

Thunberg se manifestó de esta forma en una multitudinaria rueda de prensa que ofreció unas horas después de llegar a la capital española y visitar, por sorpresa, la sede de la Cumbre del Clima que arrancó el lunes pasado.

La mediática activista, de 16 años, convertida ya en icono de la lucha juvenil tras haber movilizado en los últimos meses a millones de jóvenes con su ejemplo en la lucha contra la crisis climática, insistió: 'No podemos esperar ni un solo día más' para actuar.

'La COP25 es significativa, no podemos esperar a la COP26, no podemos permitirnos medio año, no podemos permitirnos más días para una acción real, la COP25 no es algo que deba ser ignorado y postpuesto', enfatizó. EFE

