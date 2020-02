Griezman: 'Yo soy quien tiene que dar profundidad, pero a veces no me ven'

Redacción deportes, 25 feb (EFE).- El atacante francés Antoine Griezmann, goleador del Barcelona este martes en el campo del Nápoles (1-1) en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones, dijo que una de sus funciones en el césped es dar profundidad, pero que a veces le ven y otras no.

'Queríamos ganar pero no ha podido ser. Nos ha costado crear espacios y no hemos chutado en la primera parte. A final, hemos jugado con el cansancio de ellos', explicó el jugador al finalizar el partido en el estadio napolitano de San Paolo.

El jugador cree que su equipo tiene muchas opciones en el partido de vuelta en el Camp Nou dentro de tres semana (18 de marzo). 'La vuelta será muy diferente, habrá espacios y delante de nuestra gente', dijo.

Griezmann dijo que a su equipo le costó mucho sacar provecho del dominio del que dispuso: 'Hay que trabajar más esto. A mí me toca dar profundidad, a veces me ven y otras no me ven'. EFE