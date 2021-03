Griff, Pa Salieu y Rina Sawayama optarán al Brit a estrella emergente

Londres, 11 mar (EFE).- La cantante inglesa-china Griff, el rapero Pa Salieu y la británico-japonesa Rina Sawayama son los finalistas este año al reconocimiento al mejor artista emergente en la edición 2021 de los premios Brit de la Música, cuyos ganadores se anunciarán el día 19, según divulgó este jueves la organización.

Ese prestigioso galardón -que hasta el año pasado se conocía como el premio de la crítica- ha resultado clave en el lanzamiento de las carreras de algunos de los artistas más relevantes del Reino Unido, como ha sido el caso de Adele, Florence + The Machine, Sam Smith, Rag 'N' Bone Man, Ellie Goulding y de la ganadora del pasado año, Celeste.

Los finalistas que compiten este año a hacerse con ese reconocimiento son la cantante de 20 años Griff (cuyo nombre real es Sarah Faith Griffiths), hija de madre china y padre jamaicano, que dijo en un comunicado difundido por la organización que aprovechó el confinamiento para sacar dos sencillos -'Forgive Myself', que completó con un vídeo filmado en su casa con un iPhone y 'Say It Again'- y señaló que le parecía 'surrealista' figurar entre los nominados.

Por su parte, el rapero de origen gambiano Pa Salieu, otro de los finalistas, ha logrado más 'que la mayor parte de artistas en toda su carrera', según remarca la citada nota, en la que el músico afirma que se siente 'muy agradecido' .

La tercera nominada, Rina Sawayama, indicó que no puede 'poner en palabras para explicar lo que significa' esta nominación para ella. EFE