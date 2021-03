Grillo pone condiciones para la asistencia del M5S a debates televisivos

Roma, 19 mar (EFE).- El fundador del italiano Movimiento 5 Estrellas (M5S), el cómico y agitador social Beppe Grillo, ha dictado nuevas condiciones a los programas televisivos para la participación de los políticos de su formación: no se interrumpe, no se grita y se enfoca sólo a quien habla.

Grillo, que sigue dictando las reglas en la formación, aunque está alejado de la política activa, cambia de estrategia respecto a sus espectáculos, cuya característica principal era el histrionismo, y dice que el objetivo de la transición ecológica, batalla política del M5S, 'requiere un acercamiento diferente, ético y respetuoso a la persona y su imagen, incluso en los espacios televisivos dedicados a la política'.

'Ya no es tolerable que el debate sobre temas que interesan a la ciudadanía sea degradado por una especie de competición donde gana el que grita más fuerte (...) Ya no está permitido que el presentador en las transmisiones televisivas (representante político, experto, comentarista, etc.) sea interrumpido continuamente por el presentador, por la publicidad...', explica este viernes en su blog en un artículo titulado 'La ética de la información'.

Para el creador del 'Vaffanculo day', iniciativa para decir adiós a la 'vieja política', este comportamiento 'determina el nivel del programa, fomentando el litigio e inmolando el respeto de la persona en el altar de la audiencia'.

'Esta forma de hacer televisión no sirve para informar, sino para alimentar las posiciones de los editores o presentadores de turno y a estos no les interesa la ciudadanía. No se trata de noticias, sino de entretenimiento discreto que se traduce en propaganda barata', critica.

Por ello Grillo insta a quienes realizan programas de debate o información política: 'Por respeto a la información y a los ciudadanos que nos siguen desde casa, los portavoces, invitados en las transmisiones televisivas, estén en condiciones de poder expresar sus conceptos sin interrupciones de ningún tipo durante el tiempo que el conductor querrá otorgarlos, y con las mismas reglas para el derecho de réplica, que siempre debe otorgarse'.

Y también pide que los portavoces del M5S 'sean encuadrados en modo único, sin enfocar a los demás invitados presentes o a los zapatos que llevan, para que su atención pueda centrarse correctamente en los conceptos que expresan'.

'Pocas reglas, sentido común y buenos modales, que si se observan permitirán a los portavoces de M5S asistir a las transmisiones de televisión con la debida consideración y el debido respeto hacia los televidentes', destaca.

El Movimiento M5S se encuentra en proceso de renovación después de la expulsión de 21 diputados y 15 senadores que no apoyaron la investidura del actual primer ministro, Mario Draghi, y de una fuerte división interna por la decisión de apoyar el Gobierno tecnócrata.

Creado en 2009, el M5S conserva su posición de principal fuerza del hemiciclo, aunque ha perdido hasta 10 puntos en las intenciones de voto respeto a los últimos comicios generales de 2018. EFE