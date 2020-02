Groenewegen canta victoria ante Gaviria, Yates a resistir en Jebel Hafeet

Carlos de Torres

Dubai (EAU), 26 feb (EFE).- El neerlandés Dylan Groenewegen (Jumbo Visma), en un esprint largo y disputado a cara de perro, levantó los brazos ante el colombiano Fernando Gaviria como vencedor de la cuarta etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos que se ha disputado entre Zabeel Park y Dubai, con un recorrido de 173 kilómetros.

En una jornada marcada por el viento y alguna tormenta de arena, el ciclista de Amsterdam, de 26 años, se apuntó la tercera victoria de la temporada, después de las 2 que se adjudicó en la Volta a la Comunidad Valenciana.

Groenewegen remató con éxito un plan del equipo Jumbo, en disputa encarnizada en los últimos kilómetros con el UAE de Gaviria y el Deceuninck de Sam Bennett. Cuando saltó Dylan a 150 metros de la raya la carta fue la ganadora, haciendo inútil el esfuerzo de Gaviria y Pascal Ackermann.

Un día de transición para los hombres de la general, sin bien no exento de sustos, pues se produjeron caídas producto de los nervios que trae el viento en estos casos. Entre tanto amenizaron la etapa con una escapada dos hombres: El serbio habitual Veljko Stojnic (Vini) y el australiano William Clarke (Trek-Segafredo), el último resistente hasta 8 kilómetros de meta.

Finalmente no se produjeron daños importantes y el grupo llegó intacto a la recta de meta, muy cerca del coloso Burj Khalifa, el edificio más alto del Mundo con sus interminables 829 metros, construcción que empezó en 2004 y finalizó en 2010, orgullo y símbolo de la ciudad.

Sin cambios en la general, con Yates de rojo, preparado para el segundo asalto a Jebel Hafeet, donde tendrá como rival más peligroso a Pogacar, a 1.07 minutos, seguido del kazajo Alexei Lutsenko (Astana). Jesús Herrada (Cofidis) es el primer español, noveno, a 2.06, y Alejandro Valverde (Movistar) llega sin opciones, alejado a 2.48.

JEBEL HAFEET: COMBATE YATE- POGACAR

El Tour se decide este jueves en la quinta etapa con una segunda llegada en tres días a Jebel Hafeet, donde dio el martes la lección Adam Yates. El británico tendrá que resistir a un enrabietado Pogacar, herido por la paliza que recibió hace unas horas.

'No queda otra, esto no ha terminado y claro que voy a atacar, lo daré todo para cambiar el pronóstico, esto no ha terminado', avisa el tercer clasificado de la Vuelta 2019.

En la subida de 10 kilómetros también tratará de lucir Alejandro Valverde, sin cupones para la general, pero con la ilusión de homenajear a aquel maillot arcoiris que estrenó con victoria hace justo un año en Jebel Hafeet. Por su parte, Lutsenko, tercero en la general, tampoco le va a regalar nada a Yates en el último cartucho por la general.

Ante todo tranquilidad, dice Adam Yates. 'Sé que me espera resistir, pero también tengo mis cartas, y pueden ser parecidas a las del otro día. Estoy fuerte y voy a resistir', dijo en la meta de Dubai.

Este jueves la quinta etapa tendrá lugar entre Al Ain y Jebel Hafeet, de 162 kilómetros. EFE