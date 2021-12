Grupo Catalinas, referente del teatro comunitario argentino con mirada social

Julieta Barrera

Buenos Aires, 14 dic (EFE).- “Arte desde la comunidad y para la comunidad”. Esto es lo que define al Grupo de Teatro Catalinas Sur, un proyecto artístico comunitario de vecinos y vecinas del barrio de La Boca, en Buenos Aires, que hace 38 años, a la par del retorno a la democracia, comenzó a realizar talleres y espectáculos de forma colectiva, como modo de transformación social.

Su origen se remonta a la solicitud de un grupo de padres de la escuela barrial, que, interesados en realizar talleres de teatro, convocaron al hoy histórico director del grupo, Adhemar Bianchi, quien les propuso una idea diferente: salir a hacer teatro a la calle.

Así, en julio de 1983, el grupo apareció por primera vez en la plaza Malvinas del barrio de La Boca “con la necesidad imperiosa con la vuelta a la democracia, de recuperar el espacio público, reconstruir los lazos que estaban rotos dentro de la sociedad, y con ganas de comunicarse con otros vecinos a partir del teatro”, manifiesta a Efe Nora Mouriño, integrante de la agrupación desde hace 27 años.

PROYECTO COMUNITARIO Y COLECTIVO

Este proyecto colectivo es hoy un referente del teatro comunitario, con un espacio físico propio: anhelo que sus integrantes pudieron cumplir tras el éxito de taquilla de varios de sus espectáculos.

En esa “plaza techada” el grupo no solo ofrece sus espectáculos, sino talleres gratuitos de teatro, música, canto, percusión, títeres, circo y artes escénicas, para adultos, adolescentes y niños. Un semillero para sus obras, que surgen de la participación colectiva en esos mismos espacios de formación.

UN BARRIO QUE INSPIRA ESPECTÁCULOS

“Nacimos en el barrio de La Boca, uno de los más antiguos de la ciudad y un crisol de razas, que lo habitan. Es por eso que nuestro grupo tiene como ejes principales la memoria, la identidad y la celebración”, explica Mouriño.

El grupo tiene en su haber una gran cantidad de espectáculos, tres de ellos considerados emblemáticos por los integrantes del grupo: “Venimos de muy lejos”, sobre historias de los inmigrantes del barrio de La Boca, “El fulgor argentino', que recorre la historia del país entre 1930 y un futurista 2030, y “Carpa quemada”, una historia real ficcionada que transcurre en el siglo XIX.

COMO UNA FAMILIA

Además de ser un espacio de teatro comunitario, “Catalinas” se conformó como un lugar de “pertenencia” cuyos miembros se consideran parte de una familia.

Tal es el caso de Zoe Mitre, que conoció el teatro desde la panza de su mamá. A sus 19 años, ya pasó por la mayoría de los espectáculos y hoy interpreta un personaje en la emblemática “Venimos de muy lejos”.

“Es super groso que nosotros hoy estemos ocupando esos lugares, que es también el traspaso del tiempo, pero para nosotros es un mimo, porque veíamos a nuestros papás, a diferentes compañeros, y hoy nos vemos reflejados y llevando esa responsabilidad”, comenta.

También siente ese apego Nora, que dirige el grupo de teatro de niños y que encontró en este espacio la unión entre lo social y lo teatral.

“Comencé a hacer teatro aquí y ya no me pude ir más. Aquí formé mi familia, me enamoré, tuve mis dos hijos y decidí que para mí era muy importante que crecieran en este espacio, en la construcción de un 'nosotros'”, afirma.

Una experiencia similar es la de Gonzalo Domínguez, director musical del grupo, que halló en “Catalinas” un espacio de pertenencia “donde invitan a hacer cosas y a delirar cosas, te trata bien y encontrás amigos y familia”.

LEGADO

“El desafío que tenemos en estos 38 años es seguir creciendo, construyendo colectivamente sin perder esa identidad, la idiosincrasia que nos unió y que hace que sigamos creando colectivamente”, afirma Mouriño.

Con casi 40 años de vida, por su impronta comunitaria y colectiva, “Catalinas” ha logrado conformar una familia de varias generaciones, cuyos integrantes están dispuestos a continuar con su legado.

“Algunos se fueron, algunos seguimos estando, pero el teatro siempre está ahí, en cada vecino que nos encontramos en la calle, en la plaza, en cada movida cultural que se arma”, manifiesta Zoe. EFE

