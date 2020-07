Grupo de Contacto Trilateral para el Donbás acuerda reforzar alto el fuego

Moscú, 23 jul (EFE).- El Grupo de Contacto Trilateral para el Donbás (Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)) ha acordado reforzar el alto el fuego en el este de Ucrania, donde el Ejército ucraniano combate contra las milicias prorrusas, informó hoy la OSCE.

'Me complace anunciar que el Grupo de Contacto Trilateral, con la participación de representantes de algunas regiones de Donetsk y Lugansk de Ucrania, acordó medidas adicionales para reforzar el alto el fuego', declaró la representante Especial de la OSCE en Ucrania, Heidi Grau, citada en un comunicado de la organización.

Según Grau, el acuerdo fue alcanzado la víspera y entrará en vigor a partir de las 00:01 horas hora local del próximo 27 de julio.

La aprobación de medidas para reforzar el alto el fuego vigente desde 2015 pero violado continuamente fue uno de los nueve puntos acordados en la cumbre de diciembre pasado en París, escenario del histórico primer encuentro entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Vladímir Zelenski.

Además, fue una de las exigencias formuladas durante la reunión de ministros de Exteriores del Cuarteto de Normandía (Alemania, Francia, Ucrania y Rusia) en enero de este año.

No obstante, desde entonces, aunque no ha habido enfrentamientos militares a gran escala, no han cesado ni las escaramuzas ni los bombardeos de artillería, ni tampoco los disparos de francotiradores a ambos lados de la línea de separación de fuerzas.

Es por ello que el acuerdo alcanzado este miércoles prevé la prohibición de cualquier operación ofensiva, de reconocimiento y sabotaje, así como la prohibición de cualquier tipo de vuelo a ambos lados de la línea de separación.

También prohíbe el despliegue de armamento pesado en cualquier zona poblada y sus alrededores, y de modo especial donde haya infraestructura civil, incluyendo escuelas, jardines infantiles y hospitales.

Las partes acordaron además imponer sanciones a aquellos que violen el cese el fuego y notificar de estas medidas al coordinador del Grupo de Contacto Trilateral.

La representante de la OSCE expresó su confianza en que estas medidas confirmadas traerán 'el tan esperado silencio en la zona de conflicto y más paz para la población civil'.

Grau pidió a las partes hacer muestra de su buena voluntad y llegar a un pronto acuerdo de liberación e intercambio de prisioneros y detenidos.

La representante de la OSCE también celebró la disposición de los participantes del Grupo de trabajo a abrir simultáneamente dos puntos de cruce en Zolotoe y Schastie, en la región de Lugansk, antes del 10 de noviembre y llamó a las partes a implementar esta iniciativa antes de la llegada del invierno.

En este contexto, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, viajó a la región del Donbás junto a la presidenta de la Confederación Helvética, Simonetta Sommaruga, donde visitaron la compañía Aguas de Donbás, según informó la presidencia ucraniana.

Zelenski destacó que esta empresa abastece de agua a cuatro millones de ucranianos que residen en las zonas ocupadas por las autoproclamadas repúblicas de Donestsk y Lugansk y ha sido objeto de ataques por parte de las milicias prorrusas en varias ocasiones, lo cual ha causado daños a la infraestructura y el equipamiento.

El mandatario señaló que 'en estas condiciones se ha tornado de gran importancia la ayuda humanitaria de Suiza'.

La Confederación Helvética es prácticamente uno de los pocos estados que entrega ayuda humanitaria tanto a las zonas controladas por Kiev como las que están bajo control de los separatistas, escenario de un conflicto que desde 2014 se ha cobrado más de 13.000 muertos, entre combatientes y civiles. EFE