Grupo inversor de Dubái desarrollará hotel 7 estrellas en Costa Rica

San José, 7 dic (EFE).- La Corporación de Inversiones de Dubái (ICD) construirá en la costa del Pacífico de Costa Rica un hotel 7 estrellas dirigido al segmento turístico denominado de 'ultra lujo', informó este martes el Gobierno costarricense.

El desarrollo del hotel One and Only Papagayo fue confirmado este martes por el ministro de la Corte Real de Dubái y director ejecutivo de la ICD, Mohammed Al Shaiban, durante una reunión con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, quien se encuentra de visita en los Emiratos Árabes Unidos.

El hotel se ubicará en el Golfo de Papagayo, provincia de Guanacaste (Pacífico), y contará con 167 habitaciones y 41 residencias.

El presidente Alvarado dijo sentirse 'complacido' con el desarrollo del proyecto y 'encantado de ver el turismo de etiqueta premium One and Only en Guanacaste'

Durante la reunión, los dignatarios enfatizaron en la importancia de impulsar mutuamente la industria turística y también quedó de manifiesto el interés de la ICD en continuar explorando oportunidades Costa Rica, informó el Gobierno costarricense.

“Costa Rica está muy agradecida con la lCD por tener en cuenta a nuestro sector de infraestructura turística en su planificación. La mejora de la industria del turismo es una prioridad importante para mi Gobierno en los esfuerzos de recuperación posteriores a la pandemia”, expresó el presidente Alvarado.

La Corporación de Inversiones de Dubái es el principal brazo de inversiones del Gobierno emiratí. Fundada en 2006, maneja un amplio portafolio de activos locales e internacionales, en sectores como banca y finanzas, transporte, hotelería, entre otros.

El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica y es un sector que intenta poco a poco resurgir tras el fuerte impacto provocado por la pandemia de la covid-19.

Antes de la pandemia, a este país de 5,1 millones de habitantes llegaban anualmente unos 3 millones de turistas que generaban divisas equivalentes al 8 % del Producto Interno Bruto del país. EFE

