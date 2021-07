Grupo rebelde suspende a uno de sus líderes por supuesta matanza de civiles

Bangkok, 10 jul (EFE).- Uno de los grupos étnicos armados alzados contra la junta militar golpista de Birmania, la Unión Nacional Karen (KNU), ha suspendido a uno de sus principales líderes esta semana mientras se esclarece su papel en una supuesta masacre de civiles en el territorio que controlan.

En un comunicado recogido por el periódico digital The Karen Post, el KNU indicó que el general Ner Dah Bo Mya ha sido suspendido temporalmente junto al teniente Saw Ba Wah mientras se investiga su posible participación en una matanza de 25 trabajadores de la construcción el pasado 31 de mayo.

La masacre fue denunciada por el periódico oficialista The New Light of Myanmar, que la atribuyó a la Organización de Defensa Nacional Karen (KNDO), uno de los grupos armados pertenecientes a la KNU y liderado por el general Bo Mya.

En su web mostraba una fotografía de los 25 cadáveres en un claro de un bosque y acusaba de su muerte y de secuestrar a otras 22 personas -incluidos diez niños y seis mujeres- a la KNDO.

Según el régimen militar, las víctimas estaban trabajando en la construcción de un puente en Myawaddy, cerca de la frontera con Tailandia, y fueron secuestradas mientras trabajaban el pasado 31 de mayo, junto a las mujeres y niños que los acompañaban.

La decisión de suspender al general, justificada por la convención de Ginebra y el compromiso de no atentar contra civiles, ha provocado fuertes críticas entre los partidarios de la guerrilla karen, uno de los principales focos de oposición a la junta militar que tomó el poder con un golpe de Estado el pasado 1 de febrero.

Los portales The Karen Post y 4News karen State criticaron en sus páginas de Facebook la publicación del comunicado y mostraron su apoyo al general.

El Ejército mantiene conflictos con minorías étnicas de distintos puntos del país, incluidos chin, kachin, karen, kokang, kayah, mon, rakáin, shan y wa, que juntas representan más del 30 % de los 54 millones de habitantes del país.

Muchas de estas guerrillas étnicas han expresado su rechazo al sublevamiento militar que derrocó al gobierno encabezado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi y terminó una década de incipiente democracia en Birmania.

Al menos 899 personas han muerto por la violencia militar, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también contabiliza más de 5.000 personas actualmente detenidas.

El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales. EFE

esj/jac