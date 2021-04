Grynspan pide más cooperación e innovación monetaria para salir de la crisis

Madrid, 12 abr (EFE).- La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, pidió este lunes 'más cooperación internacional' para salir de la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 así como dar un uso 'cada vez mayor' de instrumentos 'innovadores de política monetaria'.

En su discurso de apertura de la I Conferencia Iberoamericana de Bancos Centrales, organizada junto al Banco de España, la costarricense demandó además aprovechar 'la generación talentosa de expertos y autoridades en política monetaria' de Iberoamérica para diseñar una salida 'inclusiva' de la crisis.

'Si algo nos ha quedado claro en el último año es que es indiscutible que necesitamos más cooperación internacional para salir de la crisis, tenemos una generación talentosa de expertos y autoridades en política monetaria y hemos de aprovecharlo', solicitó.

A una semana de la celebración de la XXVII Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar el 21 de abril en Andorra, la secretaria general compartió su deseo de que las conclusiones de este foro 'nutran' las discusiones de la cita presidencial.

Así adelantó que, bajo pedido de Argentina y España, los presidentes debatirán un 'comunicado especial' sobre 'cesión de derechos especiales de giro y la posibilidad de una nueva ronda de línea de emergencia' para los países de la región.

LA POLÍTICA ECONÓMICA DE ESTADOS UNIDOS MARCARÁ LA RECUPERACIÓN DE AMÉRICA LATINA

El gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS por su siglas en inglés), Agustín Carstens, recordó que la aprobación de Estados Unidos de planes de estímulos a la economía 'ayudó a estabilizar los mercados' y abrió 'mucho espacio' a América Latina 'para actuar'.

'La respuesta macro en Latinoamérica en un inicio fue positiva, fue útil porque había espacios de política y la política monetaria de Estados Unidos abrió muchos espacios para actuar', analizó.

Por su parte, la directora de la iniciativa para América Latina del Center for Global Development, Liliana Rojas-Suárez, insistió en la necesidad de que las postergaciones de pagos no se alarguen más allá de la pandemia para no lastrar el sistema económico de la región.

'El riesgo es se puede estar tratando de una crisis de solvencia como si fuera una crisis de liquidez, proteger a las empresa no va a frenar su quiebre pero sí amenazar el sistema financiero', aseveró.

En esa línea, consideró más útil otorgar ayudas directas a las pequeñas y medianas empresas: 'si los gobiernos quieren ayudar a los dueños de las empresas, se debe hacer a la persona no ayudar a empresas que van a la quiebra'. EFE