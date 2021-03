Guaidó cree que 'la lucha' de Venezuela 'es similar' a la de Birmania

Caracas, 11 mar (EFE).- El líder opositor venezolano aseguró este jueves que 'la lucha' de Venezuela es similar a la que se vive en Birmania, donde la represión de la Junta Militar, tras el golpe de Estado de febrero, ha causado al menos 70 muertos y 2.000 detenidos.

'Salvar la democracia es salvar la dignidad humana. Las luchas tenemos que potenciarlas. Tenemos que visibilizar y tomar acción en la lucha por la democracia y la dignidad de los pueblos. La lucha que nosotros tenemos en Venezuela es similar a la de ustedes en Myanmar (Birmania)', dijo a la activista Thinzar Shunlei Yi durante una reunión, según recoge un comunicado del equipo de Guaidó.

Durante el encuentro virtual, le transmitió a la activista, coordinadora del Comité para el Desarrollo de la Acción Democrática, le transmitió el 'rotundo y absoluto respaldo a la lucha por el rescate de la democracia'.

También le transmitió que es 'fundamental evitar que se invisibilice la lucha que dan los ciudadanos en el mundo contra las dictaduras, y por el rescate de la democracia'.

Asimismo, sostuvo que 'el liderazgo interno es clave' tanto para el proceso dentro de Birmania, como a nivel internacional, por lo que 'insistió en que la unión y unidad es determinante para visibilizar las luchas', agregó la información.

Las actuales autoridades castrenses de Birmania terminaron el pasado 1 de febrero con la transición democrática en el país asiático mediante un golpe de Estado.

Desde entonces, ha habido numerosas protestas a las que han respondido con una represión intensificada con el cierre de medios de comunicación, la detención de periodistas y tácticas de acoso como el cerco durante toda la noche de manifestantes en un barrio de Rangún, capital del país.

El canal público MRTV, ahora controlado por el Ejército, también ha anunciado la cancelación de las licencias para la publicación y retransmisión de los medios Myanmar Now, 7Day News, Democratic Voice of Burma, Mizzima y Khit Thit News, que a partir de ahora no podrán continuar legalmente informando sobre lo que acontece en el país.

Las protestas se repiten a diario y en diversas partes del país casi desde el golpe de los militares, que lo justifican por un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre, aunque fueron dadas por buenas por los observadores internacionales.

En Venezuela, en cambio, las protestas han ido cayendo, tanto en número como en asistencia, desde 2019, cuando Guaidó se proclamó presidente interino tras una lectura personal de la Constitución que le permitía serlo, únicamente, por 30 días.

Pese a la crisis que se vive en el país, los opositores bajo el liderazgo de Guaidó no han podido encauzar el descontento en manifestaciones en 2020 o 2021. EFE