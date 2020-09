Guaidó pide a Europa 'fijar los mínimos' para las elecciones en Venezuela

Madrid, 15 sep (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó pidió este martes a la Unión Europea (UE) 'fijar los mínimos' para garantizar que las elecciones legislativas convocadas para el 6 de diciembre de este año cumplan con la legalidad y reflejen la opinión de la mayoría.

Guaidó participó hoy de forma telemática en un acto organizado en Madrid por Nueva Economía Forum, donde criticó duramente la gestión de la pandemia por parte del gobierno de Nicolás Maduro e insistió en la necesidad de celebrar elecciones presidenciales para comenzar la 'transición' en el país.

'El gran rol de Europa en este momento es fijar en este proceso cuáles son esos mínimos para las elecciones, no hablamos de democracia si no hay un mínimo para convertir este proceso en un paso para la solución y no para que la dictadura lo use', dijo Guaidó. EFE