Guardameta mexicano Miguel Ortega satisfecho con su debut en la Liga mexicana

Monterrey (México), 29 nov (EFE).- El portero mexicano Miguel Ortega afirmó este viernes que su debut en la Liga mexicana fue de ensueño por la victoria de su equipo Tigres, 1-2, sobre el América en el juego de ida de cuartos de final del torneo Apertura 2019.

Ortega, de 24 años, alineó en primera división de manera oficial, por una lesión que marginó al arquero argentino Nahuel Guzmán para los duelos ante el América. Al aprovechar esta oportunidad, Ortega destacó que el colofón fue la victoria en el Estadio Azteca.

'Me sentí acogido por mis compañeros, todos me felicitaron al finalizar el encuentro, así que me sentí parte de la familia que es Tigres. Debutar en Primera División y ganar el partido es algo maravilloso. Fue de la forma en que había soñado siempre que pasaría, eso me deja contento', apuntó.

Oriundo de Puebla, en el centro de México, Ortega ha sido paciente para recibir una oportunidad en el arco de los Tigres y sabe que quizá esta titularidad sea efímera, por lo que comparte el momento de regocijo con familiares y amigos.

“Platicando con mis compañeros de equipo y en especial con mi familia antes de empezar el partido, me decían que podía ser un cambio para bien o para mal', dijo.

Ortega dijo que espera que tras su actuación las cosas sean positivas. 'Tengo que compartir estos instantes con la gente que quiero, por eso le regalé mi suéter a un amigo de la preparatoria con el que compartí varias cosas y estuvo en el estadio apoyándome”, apostilló.

Por el nivel de Nahuel Guzmán, las oportunidades en la portería de los Tigres son escasas para los jóvenes de las inferiores, sin embargo, Ortega reconoció que ha aprendido cosas buenas del argentino quien tampoco estará para el duelo de vuelta en Monterrey a causa de la lesión en el bíceps femoral derecho.

“Somos buenos compañeros, nos mantenemos como profesionales en los entrenamientos porque es un tipo de mucha calidad. Antes de viajar a para el partido contra América no sólo habló conmigo sino con todo el grupo para darnos las mejores recomendaciones', indicó.

En relación a la ventaja que tiene Tigres ante el América para el duelo de vuelta, Ortega manifestó que deben tomarlo con cautela, puesto que es pronto para sentir confianza.

“Faltan 90 minutos, espero que el próximo partido sea el reflejo del trabajo de todos y que nos salga bien la estrategia, todo depende de un resultado y vamos a ir por él. La serie no está definida, por ahora sólo tenemos una ventaja, sobre ella hay que machacar para no perderla. Con nuestra gente en el estadio tendremos el apoyo necesario para sacar avante este compromiso”. EFE