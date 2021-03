Guardian y FT comprometidos a combatir el racismo tras críticas de los Sussex

Londres, 10 mar (EFE).- Las directoras de los periódicos 'The Guardian', 'Financial Times (FT)' y 'HuffPost UK' aceptan que la prensa británica debe esforzarse más por combatir el racismo y representar a la sociedad, tras las críticas vertidas por los duques de Sussex, Enrique y Meghan, en su entrevista en Estados Unidos.

Katherine Viner, del liberal 'Guardian'; Roula Khalaf, del empresarial 'FT' y Jess Brammar, del digital 'HuffPost UK', se han desmarcado en sendos mensajes de un comunicado emitido el lunes por la Sociedad de Editores (que agrupa a directores de periódicos), que consideraba 'inaceptable' la acusación de Meghan Markle de que había recibido un tratamiento racista.

'Todas las instituciones del Reino Unido están actualmente examinando su posición en asuntos cruciales de raza y el tratamiento de la gente de color. Como he dicho anteriormente, los medios han de hacer lo mismo. Deben ser mucho más representativos y conscientes de sí mismos', ha afirmado Viner.

Por su parte, Khalaf ha declarado que 'hay trabajo que hacer en todos los sectores del Reino Unido para denunciar y combatir el racismo'.

'Los medios tienen un papel crucial a desempeñar y los directores debemos asegurarnos de que nuestras redacciones y coberturas reflejan la sociedad en que vivimos', manifiesta.

Brammar dijo en Twitter: 'Sé que no me voy a hacer popular entre mis colegas pero voy a levantarme y decirlo: no estoy de acuerdo con la afirmación de la entidad profesional que me representa de que 'no es cierto que parte de la prensa del Reino Unido sea intolerante'.

Por su parte, 168 periodistas de minorías étnicas 'rechazan y deploran' el mismo comunicado en una carta abierta difundida ayer, donde aseguran que las experiencias de la duquesa, que es mestiza, 'reflejan la deprimente realidad' de cómo las personas de minorías étnicas 'son representadas diariamente en la prensa del Reino Unido'.

Los firmantes citan ejemplos de estudios que han demostrado que sectores de la prensa escrita británica, en particular los tabloides sensacionalistas -como 'The Daily Mail' o 'The Sun'- tratan con gran hostilidad noticias de refugiados e inmigración, así como de negros y musulmanes, entre otros colectivos.

Instan además a la Sociedad de Editores a 'reflexionar sobre la falta de diversidad (en la prensa), especialmente en niveles directivos, lo que contribuye a las narrativas negativas' y estereotipadas.

En su nota del lunes, el director de la Sociedad, Ian Murray, acusó a Enrique y Meghan de achacar racismo a la prensa 'sin aportar pruebas', aunque tanto ellos como políticos (sobre todo diputadas) y periodistas han denunciado en los últimos años chocantes titulares que cuestionaban la raza y raíces de la exactriz estadounidense.

Según Murray, la prensa británica 'tiene un orgulloso historial de denuncia del racismo y también de encabezar campañas para apoyar la concienciación sobre la salud mental, otro de los asuntos planteados por la pareja'.

El representante de la Sociedad de Editores sostuvo que 'no es razonable' que la pareja, que dice que emigró a EE. UU. en parte por el trato periodístico racista, 'confunda la legítima cobertura provista por la prensa regulada' con 'el salvaje oeste de las redes sociales'.

Según publica hoy 'The Guardian', desde la difusión de este polémico comunicado la Sociedad se ha sumido en un enfrentamiento interno, después de que numerosos miembros cuestionaran la emisión del mismo sin aparentemente consensuar su contenido. EFE