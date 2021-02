Guardiola descarta a Rodri como tirador de penaltis

Londres, 13 feb (EFE).- Desde la baja de Kevin De Bruyne, el Manchester City está buscando un sustituto para los penaltis, pero Rodri, que ejecutó este sábado una pena máxima contra el Tottenham Hotspur, no será el elegido.

El técnico de los 'Sky Blues', Pep Guardiola, descartó que Rodri sea el tirador de penaltis a partir de este momento.

'No. Es decir, admiro el coraje con el que lo ha lanzado, pero no ha sido un buen penalti. No me hace gracia y estoy preocupado por esto. Necesitamos un especialista que los tire con seguridad. Tenemos que practicar', aseguró el técnico español a la cadena Sky Sports.

En las últimas semanas, el City ha fallado varios penaltis, con Raheem Sterlin e Ilkay Gündogan como tiradores, lo que ha llevado al equipo de Mánchester a experimentar con nuevos tiradores.

'Estaba un poco enfadado porque últimamente estábamos fallando penaltis, muchos más de los esperados y en los partidos importantes hay que marcarlos', apuntó Rodri, que abrió el marcador esta tarde.

'Cogí la pelota, nadie me la quitó y por suerte metí el penalti', añadió el centrocampista español. EFE