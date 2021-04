Guardiola: El fútbol no es deporte si no hay relación entre esfuerzo y éxito

Londres, 20 abr (EFE).- El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró este martes que no dará una opinión definitiva sobre la nueva Superliga europea hasta que tenga 'toda la información', pero advirtió de que no puede llamarse deporte a una competición en la que el éxito no depende del esfuerzo.

El fútbol 'no es deporte cuando la relación entre el esfuerzo y el éxito, entre el esfuerzo y la recompensa, no existe. No es deporte cuando el éxito está garantizado de antemano. No es deporte cuando no importa si pierdes', reflexionó Guardiola en rueda de prensa.

'No es justo cuando un equipo lucha, lucha y lucha, llega hasta lo más alto, pero no puede clasificarse porque el éxito ya estaba garantizado para otros pocos clubes', agregó el técnico.

Al ser cuestionado por los periodistas acerca del proyecto de Superliga que doce clubes europeos, incluido el Manchester City, han anunciado esta semana, el exfutbolista optó por a cautela.

'Me encantará poder ser más claro cuando tengamos toda la información', dijo Guardiola, que aseguró que conoció la intención de la Superliga de anunciar el proyecto 'unas horas antes' de que el domingo por la noche la organización hiciera público un comunicado.

'Solo conozco ese comunicado, no sé nada más que eso', recalcó el entrenador, que aseguró que la posición de los técnicos de los seis clubes ingleses integrados en la Superliga es 'incómoda'.

'Vamos a disputar la Liga de Campeones la próxima semana y trataremos de llegar a la final, y la próxima temporada vamos a jugar competiciones europeas porque lo merecemos, porque nos lo hemos ganado en el terreno de juego', subrayó. EFE