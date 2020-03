Guardiola: 'Ganar 8 de 11 títulos es algo destacable'

Londres, 01 mar. (EFE).- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, apuntó en rueda de prensa, después de llevarse la Copa de la Liga, que ganar ocho de los once títulos que ha disputado su equipo desde que ganara el primero hace dos años es algo 'destacable'.

El entrenador español ha ganado ocho de los nueve últimos trofeos que ha disputado, a excepción de la Liga de Campeones, y ocho desde que levantara el primero hace dos años ante el Arsenal en la Copa de la Liga.

'Hemos ganado 8 de las 11 competiciones desde que ganamos la primera aquí ante el Arsenal hace dos años. 8 de 11 es algo destacable. Definitivamente no (me lo habría imaginado). Es algo increíble, será muy difícil hacerlo otra vez, no solo para nosotros, también para nuestros rivales'.

Este domingo el City ganó la Copa de la Liga al vencer por 1-2 al Aston Villa en Wembley.

'Crédito para el villa. Crearon oportunidades, tuvieron una de cabeza en los primeros minutos... Estoy encantado con la actuación de hoy, especialmente en la segunda parte. Desafortunadamente no metimos el tercero y el partido se quedó abierto. Después de toda la energía que gastamos en Madrid hemos jugado muy bien', aseguró.

Sobre el resto de la temporada, Guardiola fue cuestionado por igualar los registros del año pasado, cuando ganó los cuatro trofeos domésticos en Inglaterra.

'La más bonita es la Premier League y este año no la vamos a ganar, así que no vamos a igualar lo del año pasado'. EFE