Guardiola: 'Nos hemos centrado en lo que tenemos que hacer para ganar'

Londres, 6 ago (EFE).- Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, afirmó en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones, que, aunque han estado atentos al juego del Real Madrid estas semanas, se han concentrado en ellos mismos y en lo que tienen que hacer para ganar.

Negaba así el entrenador español estar más tranquilo por la baja por sanción de Sergio Ramos, que no estará en el duelo de octavos de final de este viernes en el Etihad Stadium.

'Hemos intentado hablar mucho de nosotros mismos, de lo que tenemos que hacer para ganarles. Es en lo que nos hemos concentrados en las últimas dos semanas', aseguró el técnico en rueda de prensa.

'(Sobre Ramos) Es un jugador muy importante, durante toda su carrera, no solo ahora. Pero en el Real Madrid no hemos pensado en quién juega o no. Hemos pensado en lo que hacer nosotros para ganarles', apuntó.

Sobre el encuentro en sí, en el que los Sky Blues parten con una ventaja de 1-2 cosechada en el Santiago Bernabéu, Guardiola afirmó que ojalá puedan demostrar el gran estado de forma de Thibaut Courtois, porque eso significará que están creando mucho peligro.

'Creo que todos los entrenadores tenemos una idea de partido y luego el partido habla por sí solo. Vamos a tener que defender, harán contraataques. Nosotros intentaremos llevar el partido hacia donde más podamos hacerles daño'.

Por último, Guardiola se refirió a Karim Benzema y agregó que es un futbolista 'extraordinario' que ha hecho 'un año increíble.

Preguntado por si su temporada está al mismo nivel que la de Leo Messi, el técnico fue claro.

'Desde que estaba en el Barcelona hasta ahora han salido 20 jugadores de los que se hablaba que si están al mismo nivel que Messi. Es uno más en la lista', finalizó. EFE