Guatemala mantiene aislados a hijos de Martinelli tras supuesto plan de fuga

Ciudad de Guatemala, 2 jul (EFE).- Los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, permanecen este viernes en un área de aislamiento de la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala en Guatemala, después de que las autoridades desarticularan el jueves un supuesto plan de fuga.

El Sistema Penitenciario confirmó que los dos hermanos, con orden de extradición a Estados Unidos, continúan en la misma prisión de Mariscal Zavala, en el noroeste de la Ciudad de Guatemala, pero ahora en un espacio distinto de donde se encontraban hasta el pasado miércoles.

Ambos fueron trasladados al área de aislamiento después de que el Ministerio de Gobernación recibiera información el miércoles de un posible plan de fuga, como dijo a periodistas el titular de la cartera, Gendri Reyes.

LAS RAZONES DEL CAMBIO

El portavoz de la cartera de Interior, Pablo Castillo, informó el jueves que el cambio de ubicación (de una celda cómoda dentro del área conocida como 'VIP' a un calabozo contiguo al sector de varones) se dio luego de que el ministerio 'obtuvo información de un plan de fuga de los hermanos Martinelli, a través de sistemas de inteligencia nacionales y en coordinación con entidades internacionales', incluido Estados Unidos.

Debido al supuesto plan, las autoridades realizaron el jueves una requisa en la cárcel, donde se encuentran más de 250 personas privadas de libertad de alto perfil, incluidos, por ejemplo, el expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), acusado de corrupción, y el futbolista internacional Marco Pablo Pappa, por violencia doméstica.

En la requisa se detectó la presencia sin permiso de nueve niños, hijos de algunos de los internos, así como algunas 'cónyuges', dijo Castillo.

La alerta de fuga surgió el miércoles 'por lo que' desde el jueves 'se tomaron acciones inmediatas y se reforzó la seguridad de la Policía Nacional Civil y el Ministerio de la Defensa para poder evitar cualquier riesgo de fuga en el lugar', añadió el portavoz.

El líder de la defensa de los hermanos Martinelli, Denis Cuesy, aseguró a Efe el jueves que el presunto plan de fuga 'no es más que una forma de llamar la atención a los medios, la información es total y completamente falsa; son dos personas ajenas a Guatemala, no tienen familia aquí y no tienen amistades tampoco'.

Otro de los abogados defensores de los hijos de Martinelli, el jurista César Calderón, aseveró que 'no hay razón para que los hayan puesto en un calabozo, es una violación a sus derechos. Ellos no son problemáticos, no hacen relajo y ese traslado a ese espacio se hace con un detenido que incurre con faltas dentro del penal, en todo caso'.

Luis Enrique, de 38 años, y su hermano mayor, Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 40, fueron arrestados en Guatemala el 6 de julio de 2020 a petición de EE.UU. debido al supuesto delito de lavado de dinero durante el mandato de su padre en un caso de corrupción vinculado a la constructora brasileña Odebrecht.

Los hermanos Martinelli Linares se disponían a abandonar Guatemala en un vuelo privado en aquel momento cuando fueron capturados a solicitud de EE.UU., después de alrededor de un año en paradero desconocido.

Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, los Martinelli Linares son responsables del delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales y dos delitos de ocultamiento de información a ese efecto, entre 2009 y 2015, por cifras menores a un millón de dólares. EFE