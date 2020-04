Guatemala multará a las personas que no porten mascarilla a partir del lunes

Guatemala, 8 abr (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este miércoles que a partir de la próxima semana será obligatorio portar la mascarilla en espacios públicos y adelantó que quien incumpla esta disposición deberá pagar una multa próxima a determinar.

El mandatario, médico y cirujano de profesión, aseguró que el Gobierno tiene preparadas tres millones de mascarillas reutilizables para entregar la próxima semana a igual número de personas, con el objetivo de que quienes aún no cuentan con protección facial.

Con la mascarilla 'alguien puede estornudarme encima y no contagiarme o yo no contagiar a nadie', asintió el presidente, quien lamentó haber visto 'a mucha gente que no la está usando', por lo que indicó que 'la mascarilla va a ser una obligación de aquí en adelante en los próximos meses, si queremos salir adelante'.

Giammattei subrayó que en caso de que la curva de contagio se mantenga baja, como afirmó que se encuentra en el país, y se mantienen de 7 a 12 casos nuevos diarios, la próxima semana podría levantar algunas restricciones que impiden la libre circulación de las personas, aunque tampoco especificó qué medidas.

En caso contrario, si la curva crece y comienzan a haber días de 20 o más contagios al día, se corre el riesgo de 'exponer' el contagio a '600 personas' y, más tarde, a '1.800', por lo que insistió en que las personas estos días de 'descanso' se mantengan en casa y si salen, 'usen la mascarilla'.

'Aprovechemos esta Semana Santa para no salir, quedarnos en casa. Aprovechemos a quedarnos, guardémonos. La mejor medida es el aislamiento. Esta es una época que todo mundo se paraliza, todos en el país vamos a estar de vacaciones', pronunció.

'Como médico les digo que el costo en salud pública es muy alto y si queremos salir adelante, necesitamos que el costo sea el menor posible. Y para eso hay que guardarnos', agregó.

El mandatario reiteró en su mensaje alusiones religiosas como lo ha hecho desde que asumió el poder el pasado 14 de enero y especialmente durante esta pandemia, al enfatizar que 'para los que somos creyentes se acerca un momento en que el Hijo de Dios se sacrificó por nosotros y hoy es el momento en que nos sacrifiquemos nosotros por las futuras generaciones'.

Guatemala contabiliza 87 contagios del coronavirus hasta el momento, incluidos tres fallecidos y 17 personas recuperadas de la enfermedad, de acuerdo a datos oficiales.

Desde el pasado 22 de marzo, el país centroamericano aplicó un toque de queda parcial que impide a las personas salir de sus casas entre cuatro de la tarde y cuatro de la mañana del día siguiente, además de que durante la Semana Santa se agregó la prohibición de desplazarse entre los 22 departamentos que dividen el territorio. EFE