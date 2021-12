Guatemala reconoce fallo de seguridad por polizón escondido en avión

Ciudad de Guatemala, 1 dic (EFE).- El Gobierno de Guatemala reconoció este miércoles que existió un grave fallo de seguridad en su principal aeropuerto el pasado 27 de noviembre, cuando un polizón logró viajar a Estados Unidos escondido en el tren de aterrizaje de un avión comercial.

El jefe de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Francis Argueta, afirmó en una rueda de prensa que 'tenemos que aceptar que esto pasó y que la seguridad' del aeropuerto internacional La Aurora, ubicado al sur de la Ciudad de Guatemala, fue superada y 'debe ser fortalecida'.

El funcionario calificó la situación acontecida con el polizón como 'un tema muy delicado para la seguridad del aeropuerto' y sin divulgar la identidad del individuo, de 26 años, informó que se encuentra en Estados Unidos sujeto a un proceso migratorio a determinarse por las autoridades locales.

El polizón arribó a Miami el 27 de noviembre en el vuelo 1182 de American Airlines procedente del aeropuerto internacional La Aurora, tras partir a las 7.18 de la mañana, hora del este de EE.UU., y llegar poco después de las 10 de la mañana al aeropuerto local, es decir poco más de dos horas y media después.

Argueta detalló que tras revisar las cámaras de seguridad de la terminal aérea descubrieron que el hombre ingresó al aeropuerto por su parte trasera en la madrugada del mismo 27 de noviembre, tras saltar una malla metálica de casi 2,50 metros de altura.

Posteriormente, el polizón logró entrar al tren de aterrizaje del avión, sin que las autoridades se percataran al respecto.

'Gracias a Dios está vivo, pero esto no va a suceder otra vez', añadió el funcionario, quien instó a la población a no intentar colarse en una aeronave 'porque va a tener repercusiones legales' y porque 'probablemente no vayan a sobrevivir'.

Las autoridades guatemaltecas no se habían pronunciado al respecto desde el incidente pero Argueta explicó que la investigación sigue su curso y que está 'dando la cara'.

Un video tomado por un funcionario del aeropuerto en Miami, y recogido por el canal local Telemundo 51, mostró al joven que tras bajar de uno de los compartimentos del avión, un Boeing 737, se tambalea y se sienta en la pista de aterrizaje con el rostro desencajado, ante la mirada de los trabajadores.

Cada año más de 300.000 guatemaltecos intentan emigrar de manera irregular a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida para huir de la pobreza y violencia en el país centroamericano, de acuerdo a cálculos de expertos y cifras oficiales. EFE

