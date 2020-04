Guatemala revelará edad y sexo de positivos de COVID-19 mas no su procedencia

Guatemala, 11 abr (EFE).- El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, advirtió este sábado de que en su país únicamente se divulgarán datos de la edad y el sexo de los casos positivos de COVID-19 mas no la procedencia del contagio ni su ubicación geográfica, por considerar esta información como 'sensible'.

En un mensaje en cadena nacional de radio y televisión, el mandatario, que es médico y cirujano de profesión, aseguró que en los últimos días 'muchísimas personas' y 'varios miembros de la prensa' han 'estado insistentemente pidiendo que revelemos los nombres, las edades, las ubicaciones y direcciones de las personas que han salido positivas por coronavirus o de sus familias'.

Esta información 'no será pública', según el gobernante guatemalteco, quien dijo que se circunscribirá exclusivamente a indicar la edad y el sexo de los pacientes con el fin de protegerlos, pese a que diversos medios de comunicación han insistido en requerir datos sobre la procedencia de cada contagio y el departamento o municipio al que corresponde.

Giammattei añadió que algunos medios 'nos han amenazado incluso con demandarnos', por lo que les pidió que 'revisen lo que opinó al respecto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que prohíbe a los Estados hacer revelaciones de aquellos datos que puedan ser sensibles a los pacientes y que puedan perjudicarlos por estar sujetos a agresiones o discriminación'.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, se limitó a indicar a la prensa que había informado al presidente de que los periodistas estaban 'solicitando el municipio, departamento y la procedencia del contagio', aunque Giammattei fue enfático al asegurar que se habían pedido nombres y direcciones de las personas afectadas o de sus familias.

Este mismo sábado, antes del mensaje presidencial, en la cuenta oficial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) se subrayó que es 'importante el desglose de datos durante una pandemia'.

Esa importancia radica, según la misma fuente, en la necesidad de desglosar la información 'para dilucidar las tendencias y los patrones subyacentes. Los datos desglosados de alta calidad, accesibles, fiables, oportunos, abiertos y fidedignos son fundamentales para generar información valiosa para la toma de decisiones en tiempo real'.

Pero Giammattei insistió en que 'muy probablemente vayan a salir (casos) positivos en los próximos días. Eso no le da el derecho a las personas a querer cometer un acto que vaya en contra de la vida', por lo que 'no daremos absolutamente ningún detalle que pueda ser por parte del Gobierno sujeto a la violación de esos datos de información sensible de los pacientes'.

Guatemala cerró este sábado con 16 nuevos casos positivos al coronavirus SARS-CoV-2, por lo que suma un total de 153, de los cuales 130 están en activo, 19 se han 'recuperado' y tres han fallecido.

El presidente aclaró que la muerte de una de las 153 personas contagiadas no obedeció a la COVID-19, sino a una fractura de cadera que le provocó complicaciones y, finalmente, un paro cardíaco.

Para este domingo Giammattei tiene planeado dar otro mensaje a la población guatemalteca para anunciar medidas económicas y sociales, como el uso obligatorio de mascarilla o, en caso contrario, la aplicación de multas por un monto aún no determinado.

Según el Gobierno de Guatemala, solo un caso ha sido comunitario, pese a que en más de la mitad de los registrados el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social no ha confirmado la procedencia del contagio y se ha limitado a mencionar el sexo y la edad de las personas con diagnóstico positivo.

Hasta el vienes se habían realizado en este país centroamericano 1.666 pruebas para detectar la enfermedad COVID-19, después de que el domingo llegaran 22.500 test donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). EFE