Guatemalteco Erick Barrondo llega en mejor condición y madurez a Tokio 2020

Ciudad de Guatemala, 28 may (EFE).- El marchista guatemalteco Erick Barrondo aseguró este viernes estar en mejor condición física y madurez para afrontar sus terceros Juegos Olímpicos en Tokio 2020, tras confirmar su clasificación esta semana por medio del escalafón de la Federación Internacional de Atletismo.

Barrondo, único medallista olímpico en la historia de Guatemala con su presea de plata en marcha de 20 kilómetros de Londres 2012, dijo a Efe que está 'tranquilo, comprometido y emocionado para salir adelante' y con la sensación de estar 'en mejores condiciones' y 'más maduro' que hace cuatro años.

'Lo único que yo puedo prometer y las expectativas que tengo es que la Olimpiada de Tokio va a ser completamente diferente a la de Río. Voy preparado, con mejores condiciones. Estoy más maduro en cuanto a la edad deportiva, pienso mejor las cosas', subrayó el marchista.

Hace cuatro años, en Río 2016, el guatemalteco culminó en la posición 50 en 20 kilómetros y no participó en 50 kilómetros, su especialidad, por una lesión en una rodilla.

Ahora, dice, viene de un 'proceso en el cual en los últimos cuatro años y medio no he tenido ninguna descalificación. Es importante para llegar a los juegos y disputar los 50 km que es larga, y que en lo personal me gusta mucho', mencionó.

La Federación Internacional de Atletismo ratificó esta semana la clasificación por puntos de los atletas que no lo hicieron en competencia, situación que permitió al héroe guatemalteco de 29 años de edad acceder a sus terceros JJ.OO. en la posición 32 de la especialidad de 50 kilómetros.

El atleta, el decimoséptimo confirmado por el Comité Olímpico Guatemalteco para asistir a Tokio 2021 (en siete disciplinas distintas), aseguró que sabía de su clasificación desde el año pasado, pues el listado 'no se iba a mover mucho por la pandemia'.

Reconoció, sin embargo, que llegará a Japón 'con una pequeña desventaja respecto de los demás competidores, pues Asia nunca dejó de competir, Europa siempre buscó hacerlo igualmente y nosotros vamos a llegar sin ritmo de competencia'.

COMPETENCIA EN FAMILIA

Junto a Erick Barrondo irá su esposa, Myrna Ortiz, también por tercera vez presente en una justa olímpica; además de su primo José Alejandro Barrondo, bronce Panamericano de 2018; y su hermano Uriel Barrondo, plata centroamericana de 2017.

Además, clasificaron José Eduardo Ortiz, Mayra Herrera y Luis Ángel Sánchez.

En cuanto a sus compañeros de la selección de marcha, Barrondo sostuvo que hay 'mucha experiencia y quienes no la tienen sí han mostrado muchas ganas de hacer una muy buena Olimpiada, lo cual me llena de mucha satisfacción, de mucho orgullo'.

El medallista dijo además que la de marcha es una de las selecciones 'más bonitas' de la historia de Guatemala en Juegos Olímpicos, 'porque hay mucho vinculo familiar entre los que vamos a estar ahí. Somos la disciplina de Guatemala que más atletas lleva', con siete deportistas.

Barrondo, quien también ha destacado fuera del deporte como un motivador, empresario de café y por sus proyectos sociales centrados en el área norte del país de donde es oriundo, buscará levantarse en Tokio 2020 y, superar las expectativas, como añadió, 'con la ayuda de los corazones unidos de los guatemaltecos'. EFE