Guatemaltecos se aglomeran en tiendas de barrio por nuevo toque de queda

Guatemala, 15 may (EFE).- Miles de guatemaltecos se aglomeraron este viernes por tres horas en las afueras de diversas tiendas de barrio de todo el país, luego de que el presidente, Alejandro Giammattei, endureciera las restricciones a la movilidad durante tres días.

Los habitantes del país centroamericano únicamente tienen permiso de movilizarse a pie entre 8 y 11 de la mañana este viernes, sábado y domingo, de acuerdo a la disposición presidencial dictada en la noche del jueves por el gobernante guatemalteco, en respuesta al aumento de casos en las últimas semanas.

Las tiendas de barrio, únicos negocios que podían abrir y recibir clientes este fin de semana, se vieron saturadas durante el transcurso de la mañana del viernes. Las personas hicieron filas dentro y fuera de las ventas de abarrotes que no conseguían controlar a las personas.

También se registraron largas filas a las afueras de cajeros automáticos y farmacias.

El presidente Giammattei había advertido en su mensaje presidencial del jueves que los habitantes del país deben permanecer obligatoriamente en casa, salvo quienes tuvieran necesidad de comprar suministros en las tiendas de barrio.

Los restaurantes, supermercados, y farmacias, sin embargo, están facultados a suministrar sus productos a través del servicio a domicilio, una actividad que no está al alcance de la mayoría de la población.

En un video que circuló este viernes entre los guatemaltecos, un vendedor de un mercado le preguntaba al presidente qué debía hacer con todos los productos perecederos que se habían perdido por no haber avisado 'con suficiente tiempo' de anticipación la medida que restringía la movilidad el fin de semana.

Incluso la Municipalidad de Santa Catarina Barahona, en el departamento central de Sacatepéquez, decidió comprar las hortalizas a varios productores que no tenían permiso de vender sus verduras y luego las repartió con la comunidad.

MEDIDAS MÁS FUERTES

En respuesta a la reacción social, Giammattei amagó en una entrevista radial con el medio local Radio Punto que de no hacer caso la población, estaría analizando él mismo 'salir en cadena nacional y decir que mañana queda terminantemente prohibido salir. Si la gente no actúa responsablemente, yo tengo que velar porque la gente se cuide. Si la gente no se quiere cuidar, yo sí la voy a cuidar'.

En otra entrevista, ofrecida a Emisoras Unidas, Giammattei subrayó que 'la idea no era salir todos al mismo tiempo' a la tienda de barrio más cercana, pero reconoció que 'no podíamos decirle a la gente que si no tenía sal o azúcar que se aguantara hasta el lunes'.

La disposición presidencial dictada la noche del jueves contempla un toque de queda que prohíbe salir a las calles viernes, sábado y domingo durante todo el mes de mayo, por lo que la población solo puede movilizarse de lunes a jueves.

El mandatario detalló que el toque de queda esos cuatro días será ahora de cinco de la tarde a cinco de la mañana, modificando la disposición que estaba en vigencia de seis de la tarde a cuatro de la mañana en cualquier día de la semana.

Giammattei anunció el jueves las medidas tras precisar que en las últimas 24 horas no se registraron decesos por COVID-19 -29 a la fecha- y que en total se han detectado 1.518 casos, 1.358 de ellos todavía activos. EFE