Gudelj: “Me quedo parado y él me choca; no es falta”

Madrid, 18 ene (EFE).- El serbio Nemanja Gudelj analizó la polémica jugada del gol anulado al holandés Luuk de Jong en el minuto 30 de partido contra el Real Madrid (2-1) en la que el colegiado apreció que él hizo un bloqueo ilegal al brasileño Éder Militao y aseguró que se “quedó parado” y que fue su oponente quien le chocó, por lo que “no es” falta.

“Yo en el momento no pienso que es falta y después, viéndolo otra vez, sigo creyéndolo. Me quedo parado con los brazos pegados y el me choca. Pita falta, pero sigo pensando que no lo es. No lo puedo explicar”, dijo en declaraciones a los medios oficiales del club andaluz.

“Me fui para el árbitro cuando estaba revisando el VAR. Le pregunté que qué podía hacer, si no podía quitarme. Él me dijo que yo estaba buscando al jugador rival y que era falta”, continuó.

Además, Gudelj analizó el partido más allá del gol anulado: “Hemos hecho un buen partido, hemos luchado mucho y en algunos momentos también pudimos hacerlo mejor. En la primera parte lo controlamos bastante bien, pero en la segunda, a veces, abusamos con los balones largos y ellos pudieron manejar más el partido. Eso tenemos que mejorarlo', concluyó. EFE

